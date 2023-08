Autoroutes : comment la SAPN s'organise pour le nettoyage des toilettes sur l'A29

Vous êtes nombreux sur la route tout ce week-end. Bison Futé voit noir samedi dans le sens des départs : ça s'annonce très chargé sur l'A13 entre Paris et la Normandie, mais aussi l'A29 ou l'A150. Les aires de services vont être prises d'assaut, mais aussi les aires de repos, qui vont être très chargées.

ⓘ Publicité

22 toilettes à nettoyer sur le secteur d'Yvetot

Ces aires, où il y a souvent simplement des sanitaires et des petits tables pour manger. Des sanitaires dont la propreté est à la charge de la SAPN en Normandie. Le centre d'Yvetot/Saint-Romain-de-Colbosc gère par exemple 22 toilettes sur son secteur qui couvre près de 240 kilomètres d'autoroute au total. Une cinquantaine de patrouilleurs/ouvriers/conducteurs de travaux s'occupent de ce secteur, 24h sur 24, 7 jours sur sept.

Les toilettes de cette aire vont être changés et automatisés. © Radio France - Marianne Naquet

Alors comment gèrent-ils les toilettes ? Et bien, des patrouilleurs passent deux fois par jour, pour contrôler l'état des toilettes. "On vérifie s'il y a du papier, du savon à portée de main. On vérifie aussi l'état général des sanitaires. On prend notre seau, des produits et on nettoie, on rince aussi les pissotières etc.", explique David, un des patrouilleurs. Chaque ouvrier émarge ensuite la feuille. "C'est important pour la satisfaction de nos clients, d'avoir des toilettes propres, ce qui est bien compréhensible", explique Caroline Hermary, la cheffe de centre.

Croisé sur l'aire de Saint-Martin-aux-Arbres, Baptiste, un automobiliste picard juge que l'état des toilettes sur les aires de repos s'est "globalement améliorée". Avant, "on pouvait tomber sur des toilettes extrêmement sales, avec des projections de défection un peu partout", "désormais cela va mieux." Ce jeune de 27 ans estime toutefois que c'est bien normal "au vu du prix des autoroutes".

La feuille d'émargement des patrouilleurs. © Radio France - Marianne Naquet

Près de 100 kilos de déchets ramassés

Autre défi pour la SAPN, gérer la question des déchets. Selon une étude de la Fondation Vinci Autoroute dévoilée fin juillet, plus d'un quart des Français reconnaissent jeter des détritus, des papiers, des emballages par la fenêtre de sa voiture.

Un chiffre qui n'étonne pas Caroline Hermary. Elle a fait les calculs du nombre de déchets ramassés l'année dernière : 100 kilos de déchets ramassés par kilomètre parcouru et par sens de circulation, sur l'A29, en 2022. Ce qui veut aussi des patrouilleurs plus exposés : "quand des papiers sont jetés par terre, mes ouvriers sont obligés d'aller les ramasser et cela les expose. Si ces déchets n'étaient pas jetés, il y aurait moins de risque pour mon personnel. Il faut vraiment respecter le corridor de sécurité, car parfois quand les fourgons sont sur la bande d'arrêt d'urgence, les patrouilleurs sont soit sur le côté en train de ramasser les détritus, ou ailleurs en train d'effectuer d'autres missions."

Les moins de 35 ans sont les plus indisciplinés selon cette étude : 42% reconnaissent se débarrasser de leurs déchets sur l'autoroute, un chiffre en hausse de six points par rapport à l'année dernière. 24% des Français reconnaissent aussi jeter leurs cigarettes par la fenêtre de leur voiture.