Autoroutes : entre deux radars, beaucoup d'automobilistes "appuient sur le champignon", regrette la Sanef

Selon la Sanef, plus d'un conducteur sur deux roule la nuit sur l'autoroute à plus de 130 km/h (illustration)

C'est une étude dévoilée par la Sanef et dans laquelle certains automobilistes vont se retrouver, vu le nombre de comportements accidentogènes constatés. Selon la société d'autoroutes, qui gère dans le Nord-Pas-de-Calais l'A1, l'A2, l'A16 et l'A26, 42 % des véhicules roulent au-dessus de la vitesse autorisée (130 km/h), contre 38 % en 2018. Sur la voie de gauche, la vitesse moyenne est de 137 km/h pour les voitures. La nuit, en semaine, ce sont même 51 % des conducteurs qui roulent au-dessus de 130 km/h. "Entre deux radars, les automobilistes appuient sur le champignon visiblement", se désole ce lundi Anne-Sophie Viennot, responsable sécurité routière à la Sanef.

39 % des automobilistes restent sur la voie centrale

Autre chiffres présentés par la société d'autoroute , qui pour les besoins de cette étude a filmé le trafic sur un tronçon ordinaire de l'autoroute A13 : 28 % des chauffeurs ne mettent pas de clignotant pour doubler, 39 % ne l'utilisent pas pour se rabattre, 39 % des conducteurs en semaine restent sur la voie centrale même quand la voie de droite est libre (plus de 50 % le week-end), etc. Seule source de satisfaction : le nombre de conducteurs qui ne respectent pas les distances de sécurité est en baisse. "22 % des automobilistes roulent trop près du véhicule qui les précède, on était à 29 % en 2022", confirme Anne-Sophie Viennot, invitée ce lundi du 6-9 de France Bleu Nord.

Dans cette étude, la Sanef s'est également penchée sur les chauffeurs routiers : 25,5 % d'entre eu ne respectent pas la distance réglementaire de 50 mètres avec le véhicule qui les précède, et 4,3% des poids lourds viennent mordre sur la bande d'arrêt d'urgence, mettant en danger les automobilistes en panne, les dépanneurs et agents autoroutiers en intervention.

Comment faire baisser ces chiffres ? "Je suis convaincue que la sensibilisation est aussi importante que la répression. Les forces de l'ordre font leur travail jour après jour, à nous également, en tant qu'acteur de la sécurité routière, de faire le notre et de sensibiliser", estime Anne-Sophie Viennot qui rappelle que 19 accidents impliquant du personnel autoroutier ont déjà été recensés depuis le début de l'année sur le réseau géré par la Sanef.