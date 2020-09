Autoroutes : et si le prix des péages baissait en fonction des véhicules et des pratiques des usagers ?

Baisser les prix pour les véhicules les moins polluants et pour les conducteurs pratiquant le covoiturage, mieux partager les profits... Une commission d'enquête sénatoriale sort un rapport sur les concessions autoroutières vendredi 18 septembre. Elle souhaite notamment que les contrats entre les concessions comme Eiffage ou Vinci et l'Etat soient raccourcis. Ils durent souvent entre 25 et 30 ans, et peuvent être prolongés en cas de travaux.

Les sénateurs mettent également en avant la sur-rentabilité de ces sociétés autoroutières, à hauteur de 8% d'ici 2022, et appellent à adapter les prix des péages. "On peut faire évoluer les tarifs en fonction des véhicules, s'ils sont propres ou pas propres, de la pratique des usagers, s'ils sont en covoiturage ou pas, les trajets domicile-travail", explique Vincent Delahaye, le rapporteur de la commission d'enquête du Sénat. "On peut jouer sur les travaux à réaliser, mais sans compensation. Et puis c'est le fait d'aider l'Etat à investir dans des transports collectifs."

Organiser un "sommet des autoroutes"

"Moi je dis chiche !", réagit Jean-Claude Lagron, président de l'association "A10 gratuite", qui milite pour la suppression des péages sur les tronçons proches des grandes villes. "J'attends les actes concrets, parce que des discours comme ça on en a entendus, et dans la réalité concrète rien n'a changé. Il faut obliger les concessions autoroutières à avoir un regard d'intérêt général. La seule chose qui compte pour eux, ce sont les dividendes qu'ils vont distribuer à la fin de l'année, et il faut cesser ça."

La commission d'enquête propose d'utiliser la fin prochaine de la plupart des concessions autoroutières, en 2031 et 2036, pour négocier. Les sénateurs souhaitent aussi l'organisation d'un "sommet des autoroutes" pour mettre tous les acteurs autour de la table (sociétés autoroutières, Etat et usagers) pour discuter du partage des profits.