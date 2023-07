Autoroutes : la SANEF invite à lever le pied sur la route des vacances

Le code de la route semble un lointain souvenir pour certains automobilistes, au regard des conclusion de l'observatoire des comportements publié en juin par le groupe SANEF. La société gestionnaires des autoroutes de l'Est et du Nord de la France, dont l'A4, étudie chaque année depuis 2012 les habitudes de conduite de ses usagers. Et le résultat, au moment des grands départs en vacances d'été, n'est pas glorieux.

137 km/h en moyenne

Sans surprise, le comportement à risque N°1 est la vitesse. 42% des automobilistes dépassent les 130 km/h selon l'étude. C'est même 1 sur 2 la nuit. "On est au plus haut niveau jamais enregistré depuis 2012" s'inquiète Anne-Sophie Viennot, responsable de la sécurité routière pour la SANEF. "Sur la voie de gauche, on est à 137 km/h en moyenne." Au volant certains reflexes manquent également trop souvent. Comme le clignotant : 1 conducteur sur 4 l'oublie pour dépasser ou se rabattre, "alors que c'est le seul moyen pour les automobilistes de communiquer entres eux, c'est donc essentiel."

Les squatteurs de la voie centrale

Autre mauvaise habitude : rouler en permanence sur la voie centrale. "Ce comportement est méconnu et pourtant très irritant" décrit Anne-Sophie Viennot qui décrit la gêne pour les automobilistes roulant à droite, et obligés de se déporter de l'autre côté des voies pour doubler. "Quand vous faîtes ça dix fois, à la onzième, vous en avez assez et vous doublez par la droite…" Et dans ce cas, la sanction prévue est un retrait de trois points et 90 euros d'amende.

Une bonne nouvelle toutefois : les distances de sécurité sont mieux respectées. Mais la responsable de la sécurité routière y voit l'apport de la technologie et des systèmes de contrôle et d'alerte qui équipent de plus en plus de véhicules.

Les résultats de cet observatoire des comportements permettent chaque année au groupe SANEF d**'adapter ses campagnes de préventions**, et les actions ciblées qu'elle proposera, tout au long de cet été sur la route des vacances.