Autoroutes: les augmentations de péage en Auvergne cette année

Comme chaque 1er février, les tarifs des péages augmentent. Une hausse de 0,82% en moyenne qui cache des différences parfois importantes selon les trajets et les sociétés d'autoroute.

Auvergne, France

La hausse de 0,82% autorisée par le gouvernement n'est qu'une moyenne. Elle doit se calculer sur l'ensemble des trajets possibles, de ceux qui n'augmentent pas à ceux dont la hausse est plus importante. L'augmentation n'est jamais inférieure à 10 centimes, même pour les trajets les plus courts. Les sociétés d'autoroute justifient ce minimum par la nécessité de pouvoir rendre la monnaie rapidement, même si quasiment tous les automobilistes payent avec une carte bancaire ou un pass.

Les trajets qui n'augmentent pas en Auvergne

Comme d'habitude, ils sont assez peu nombreux. Sur l'A 71, il y a l'entrée et la sortie de la barrière de péage de Gerzat, toujours à 80 centimes pour la troisième année de suite. Il y a également, curieusement, le trajet Clermont - Montluçon (sortie Bizeneuille) qui reste à 9,60 €. Enfin le passage à la barrière de Vichy - Bellerive (sur l'A 719) est inchangé à 1,10 €.

Sur l'A 89, les trajets Clermont - Lezoux et Clermont - Thiers n'augmentent pas. Ils restent respectivement à 1,70 € et 2,40 €. Le trajet Clermont - Saint-Etienne (barrière de péage de Veauche) est bloqué à 10,70 € depuis huit ans, depuis l'ouverture du barreau de Balbigny.

Les trajets qui augmentent en Auvergne

Ce sont les plus nombreux. APRR ajoute régulièrement 10 centimes de plus à de nombreux trajets sur l'A 71: Clermont - Riom (1,50 €), Clermont - Combronde (2,70 €) et Clermont - Gannat (4,40 €), Clermont - Montmarault (6,30 €). Le parcours pour aller jusqu'à Paris passe à 39,40 €.

Sur l'A89, le trajet le plus direct pour se rendre à Lyon, via le barreau de Balbigny augmente de 10 centimes (16,30 €), un peu moins que les années précédentes. Coté Ouest, le parcours de Clermont à Brive augmente de 30 centimes à 16,20 €.

Enfin si l'A 75 est gratuite, ce n'est pas le cas du viaduc de Millau dont le péage augmente régulièrement de 20 à 30 centimes chaque année. Ce sera 30 centimes de plus pour le tarif hiver (8,90 €) et 20 centimes pour le tarif été (11,00 €).