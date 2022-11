Autoroutes : les automobilistes de l'aire de la Mayenne divisés à l'idée de rouler à 110 km/h au lieu de 130

Essayez d'appuyez sur le frein sur l'autoroute. 110 km/h au lieu de 130 ça vous paraît possible ? C'est en tout cas la proposition de plusieurs personnalités, comme le photographe Yann Arthus-Bertrand, le réalisateur Cyril Dion, l'ingénieur écologiste Jean-Marc Jancovici ou le fondateur de Blablacar Frédéric Mazzella. Ils demandent aux volontaires d'abaisser leur vitesse de 20 km/h sur les grands axes, ce qui permet de diminuer sa consommation de carburant de 20 % et d'émettre 20 % de moins de gaz à effet de serre. Sur l'aire de la Mayenne de l'autoroute A81, près de Laval, les automobilistes sont plutôt partagés à cette idée.

Didier, qui part de Bretagne direction Beauvais, est un convaincu. "Je ne suis pas un extrémiste, mais c'est ce que je fais déjà moi. Personnellement, parce que j'ai 64 ans, je m'en fous. Mais dans 30 piges, les mômes, ils vont pleurer. Côté pollution, il faut penser à long terme. Il ne faut pas penser à tout de suite."

Ça ne me plaît pas du tout parce si je prends l'autoroute, c'est pour aller plus vite.

D'autres sont totalement contre, même ne serait-ce d'imaginer rouler plus lentement. Pour Dominique, sur l'autoroute, c'est limitation à 130 ou rien. "Ça ne me plaît pas du tout parce que si je prends l'autoroute, c'est pour aller plus vite. Donc si ça passe à 110, je ne prendrai plus l'autoroute. Il y a d'autres choses qu'on peut faire pour la planète déjà. Et puis après il n'y aura plus de voitures au gazole, à l'essence, tout de façon donc normalement on va passer tout électrique , donc le problème sera vite régler."

En fonction de la longueur du trajet

Elodie vient de Paris et se veut plus nuancée. Pour elle, il faut trouver un équilibre entre économie de carburant, écologie et perte de temps. En effet, rouler à 110 au lieu de 130, c'est 8 à 9 minutes de voyage en plus par heure. "Sur des longs trajets, 110 km/heure nous pour aller à Brest ça nous prendrait typiquement 7-8h par rapport à un trajet qui prend habituellement 6h. Donc oui, pourquoi pas, mais tout dépend de la longueur du trajet."

En septembre, le ministre des Transports a aussi recommandé aux Français d'abaisser leur vitesse à 110 km/h sur l'autoroute. Un conseil qui figurait également dans le plan de sobriété énergétique pour les agents publics.