Autoroutes: les péages augmentent ce vendredi

Auvergne, France

La date est invariablement fixée : au 1er février, les péages augmentent. Une hausse toujours très sensible, encore plus cette année, en pleine crise des gilets jaunes et alors que les sociétés d'autoroutes sont accusées de faire de gros bénéfices. L'Etat les a tout de même poussé à faire une petite concession, les conducteurs qui font régulièrement le même trajet vont pouvoir bénéficier de 30% de réduction à partir de dix aller-retours par mois.

Pour l'A 71, au nord de Clermont, les tarifs changent peu. Pas de modification pour une entrée ou une sortie à la barrière de péage de Gerzat (80 centimes), un Clermont - Riom (1,40 €), un Clermont - Combronde (2,60 €), un Clermont - Gannat (4,30 €) qui a pourtant la fâcheuse habitude d'augmenter de 10 centimes tous les ans, ou un Clermont - Montluçon (9,60 €). Pas de changement non plus sur l'A 719, la barrière de péage de Vichy où le tarif reste fixé à 1,10 €. Seule exception, le trajet Clermont - Montmarault qui augmente de 10 centimes à 6,20 €uros.

L'évolution des tarifs pour les principaux trajets auvergnats © Radio France

Sur l'A 89, c'est assez variable. Une hausse de 10 centimes (1,70 €) pour un Clermont - Lezoux qui n'avait pas bougé depuis six ans. Pas de changement en revanche pour Clermont - Thiers Ouest (2,40 €) ou un Clermont - Saint-Etienne (10,70 €). De l'autre côté, le trajet Clermont - Brive augmente de 10 centimes (15,90 €).

Et puis il y a ceux qui augmentent nettement, les mêmes chaque année. Sur l'A 89 toujours, le trajet Clermont - Lyon via le barreau de Balbigny passe à 16,20 € (+ 50 centimes). C'est la même chose pour le péage du viaduc de Millau. Il augmente de 30 centimes l'hiver (8,60 €) et de 40 centimes l'été (10,80 €); plus de 3,5% de hausse, le double de l'augmentation moyenne.