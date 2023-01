Autoroutes : les tarifs augmentent ce 1er février, Vinci annonce un geste pour les courts trajets

C'est une hausse redoutée par les automobilistes chaque hiver. Les tarifs des péages des principaux réseaux autoroutiers doivent progresser de près de 5% ce 1er février (4,75% en moyenne), après +2% l'an dernier et +0,44% en 2021.

Par exemple, dans le sud de la France, un trajet sur l'A7 entre Aix-en-Provence et Salon-de-Provence passe de 2 euros à 2,20 euros. La hausse est encore plus évidente sur un trajet Aix-Sisteron (A51) sur l'A51 de 13.60 euros à 14,40 euros cette année. Un automobiliste entre Aix et Nice sur l'A8 fait un bond de plus d'un euro, en passant de 19 euros à 20,20 euros.

La société Vinci Autoroutes annonce ce lundi faire un geste "au bénéfice des déplacements domicile-travail" des automobilistes en "bloquant" le prix de la majorité des trajets courts sur ses réseaux. Le concessionnaire bloque ainsiles tarifs de péage sur 70% des trajets de moins de 30 km et sur la moitié des trajets de moins de 50 km.

Les contournement de 35 agglomérations desservies par Vinci bénéficieront également de cette mesure, précise l'entreprise dans un communiqué.

En outre, les abonnés au télépéage "Ulys 30" verront leur réduction sur le trajet régulier de leur choix passer de 30 à 40% pendant un an. Pour en bénéficier sur "l'un des trois principaux réseaux de Vinci Autoroutes, ASF, Cofiroute et Escota", les usagers intéressés devront s'abonner à l'offre Ulys sur le site internet.

A compter du 1er mai, une réduction de 10% sera aussi mise en place sur les recharges électriques de 60.000 bornes.