Les tarifs des péages d'autoroute vont augmenter de 1 à 2 % ce jeudi 1er février. Cette hausse est plus importante que celles de 2016 et 2017. Le plan d'investissements entre l'État et les sociétés autoroutières prévoit une soixantaine de chantiers sur le réseau, financés en partie par ces hausses.

Les tarifs des péages d'autoroutes vont augmenter de 1,03 à 2,04% selon les réseaux à partir du 1er février 2018, soit sensiblement plus qu'en 2016 et 2017, selon les chiffres révélés par le Journal du dimanche en novembre. Ces chiffres avaient été confirmés par le ministère des Transports. Sur les réseaux Vinci, Sanef et APRR, l'augmentation sera comprise entre 1 et 2 %. Les hausses les plus fortes (+2,04% et +2%) devraient concerner les réseaux Area et de sa maison mère APRR (groupe Eiffage). Sur les réseaux secondaires, il faudra compter de 3 à 4% d'augmentation, indique Challenges ce lundi.

Une hausse des prix plus importante qu'en 2017

Le ministère des Transports devrait présenter ces chiffres ce lundi lors de la réunion du Comité des usagers qui réunit les associations, les fédérations professionnelles, des élus ainsi que l'État, indique Le Figaro. Cette hausse des prix est plus importante que celle enregistrée en 2017, qui n'atteignait pas 1 %.

Le rattrapage du gel des tarifs de 2015

En 2015, la ministre de l'Écologie Ségolène Royal avait décidé de s'attaquer de front aux sociétés autoroutières, après un rapport de l'Autorité de la concurrence qui faisait état de la "rente" des sociétés autoroutières depuis la privatisation de 2006. Elle avait obtenu un gel des tarifs pour l'année 2015. Un accord entre l'Etat et les concessionnaires avait mis fin à la polémique en septembre 2015, avec le lancement d'un plan de relance autoroutier de 3,2 milliards d'euros, qui prévoyait des hausses de péage sur les années suivantes, et un allongement des concessions.

Un plan d'investissement pour 57 chantiers

En janvier 2017, le gouvernement et les sociétés autoroutières se sont entendus sur un plan d'investissement supplémentaire de 803,5 millions d'euros dans les autoroutes qui prévoit 57 chantiers (aménagements d'échangeurs, travaux d'amélioration environnementale, etc) sur le réseau, financé par des hausses des péages (comprises entre 0,1 et 0,4% par an de 2019 jusqu'en 2021) et par des subventions des collectivités locales.