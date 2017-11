Autoroutes : les tarifs des péages vont augmenter de 1 à 2% en 2018

Les tarifs des péages d'autoroutes vont augmenter de 1,03 à 2,04% selon les réseaux à partir du 1er février 2018, soit sensiblement plus qu'en 2016 et 2017, affirme Le Journal du Dimanche.

Les péages d’autoroutes vont coûter plus cher en 2018. Ils augmenteront l'an prochain dans une fourchette comprise entre 1,03% à 2,04% selon les réseaux, d'après une information du JDD.

Les nouveaux tarifs, qui entreront en vigueur le 1er février, 2018 seront présentés jeudi par le ministère des Transports au comité des usagers, qui regroupe notamment des associations de transporteurs et d'automobilistes.

Hausse supérieure à 2017 et 2016

La hausse de 2018, plus marquée que celle de 2017 qui avait été inférieure à 1%, tient compte de prévisions d'inflation plus élevées, du rattrapage de l'augmentation de la redevance domaniale de l'Etat intervenue en 2013 et du financement de projets prévus par les contrats de plan, indique le JDD.

Selon le journal, les hausses les plus fortes (+2,04% et +2,0%) concerneront les réseaux Area et de sa maison mère APRR (groupe Eiffage). Les augmentations seront de 1,34% pour ASF, Escota et Cofiroute, les filiales du groupe Vinci, et de 1,39% pour la Sanef et la SAPN (groupe Abertis).