Routes, trains : le premier week-end des vacances de Noël s'annonce chargé

Le premier week-end des vacances de Noël s'annonce particulièrement chargé sur les routes et sur les rails à partir de ce vendredi.

Il faudra vous armer de patience si vous partez en vacances pour passer Noël en famille à partir de ce vendredi, avec la premier week-end des vacances de Noël.

Orange voir rouge dans le sens des départs

Si vous prenez la route, cela s'annonce compliqué notamment dans le sens des départs. La circulation en Île-de-France sera très difficile dans ce sens (rouge), et difficile dans le reste du pays (orange), selon Bison Futé.

L'institut de prévisions conseille de "quitter ou traverser l'Île-de-France avant midi", d'éviter "de quitter les grandes métropoles entre 15h et 18h", et indique que "l'accès à l'Italie par le passage du tunnel du Mont-Blanc sera dense entre 9h et 15h".

Toujours selon Bison Futé, "des ralentissements importants" sont aussi attendus "en direction d'Orléans, de Tours ou de la Normandie".

En revanche, tout au long du week-end, la circulation dans le sens des retours devrait s'effectuer sans problème.

La SNCF attend 3 millions de voyageurs pour Noël

Si vous prenez le train, il y aura du monde sur les quais des gares et dans les wagons.

La SNCF attend 8 millions de voyageurs à bord de 15.700 trains grandes lignes pendant les vacances de Noël du 21 décembre au 6 janvier, soit 3% de plus que l'année dernière.

Sur le seul week-end de Noël - du 21 au 26 décembre -, près de 3 millions de voyageurs devraient circuler dans 5.700 trains.

Sur cette période des fêtes, 1,6 million de voyageurs sont attendus au départ et à l'arrivée de Paris-Montparnasse et 1,4 million au départ et à l'arrivée de Paris-Gare de Lyon.