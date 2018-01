Les parents d'élèves de l'école Jean-Henri Fabre, sur l'avenue de Tarascon à Avignon ont remis la semaine dernière une pétition à la mairie, au Grand Avignon et à la préfecture. Ils réclament plus de sécurité sur le chantier du tramway. Le "Monsieur tram" leur répond.

Avenue de Tarascon, Avignon, France

Les parents d'élèves de l'école Jean Henri Fabre à Avignon sur l'Avenue de Tarascon se mobilisent contre les nuisances engendrées par le chantier du tramway du Grand Avignon. Pour eux, depuis plus d'un an, il y a des problèmes de sécurité aux abords de l'école, cernée de plots rouge et blanc, et de grilles de chantier.

Quand le mistral se lève, la poussière des gravillons du chantier s'élève. Mais le problème, c'est surtout les incivilités et le cheminement qui pose problème aux piétons, dès le plus jeune âge, car l'école scolarise 600 enfants, "1.200 personnes sur 10 minutes qui doivent accéder et repartir de l'école", précise Ivan Scotti, parent d'élève, qui dénonce "une accumulation de petites choses".

"On ne sait plus comment faire" - Fatima, élève

"On ne peut pas passer en poussette, il y a des trous partout, des piquets partout... Les voitures passent à côté des enfants, c'est sale, c'est pas éclairé", s'emporte une maman, venue chercher ses deux garçons.

Fatima, cartable sur les épaules avec sa petite sœur et sa maman explique qu'il faut très souvent changer de trajet, le cheminement encadré par les plots est modifié au gré du chantier : "Les gens se garent n'importe comment, on ne sait plus comment faire !"

"80% des travaux terminés", Eddy Leroux, Técélys

"Nous avons tous les jours une maman qui arrive à l'école avec les yeux exorbités car elle failli laisser sa vie sur la rocade", renchérit Ivan Scotti, "en essayant de traverser et en essayant de se battre avec les automobilistes exaspérés par les bouchons".

Les parents d'élèves de l'école ont remis une pétition de 424 signatures (sur 600 familles) à la ville d'Avignon, au Grand Avignon et à la préfecture.

Le chef de chantier du tramway a répondu aux parents : "On va leur poser des panneaux supplémentaires de sécurité pour dire attention travaux, attention école. Forcément c'est un chantier, c'est compliqué, on comprend l'impatience." Il rappelle que des commissions de sécurité se réunissent tous les vendredis.

"80 % des travaux sont terminés, il reste la voie ferrée à poser, le revêtement", ajoute Eddy Leroux. La zone sera libérée fin mars.

Cinq écoles se trouvent sur le tracé du tramway du Grand Avignon.