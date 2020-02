Auvergne: onze villes (pas très bien) classées au baromètre des villes cyclables

Auvergne, France

Vichy est la mieux classée avec un D; couleur jaune pâle, on se rapproche du vert. D, c'est une mention plutôt favorable, mieux que le E (Moyennement favorable) de 2017. Aucune ville auvergnate ne passe au vert (plus ou moins vif pour les trois meilleures notes) une couleur qui ne concerne de toutes façon qu'une poignée de villes françaises, les bons élèves que sont Strasbourg, Grenoble ou encore La Rochelle.

Ce baromètre des villes cyclables permet de connaître le ressenti des cyclistes dans leur ville. Pour que les résultats soient analysés, il faut au moins 50 réponses au questionnaire mis en ligne par la Fédération des Usagers de la Bicyclette. En 2017, seules Clermont, Riom, Le Puy, Aurillac et Vichy avaient pu être classées. Six nouvelles communes s'ajoutent pour cette seconde édition: Moulins, Montluçon, Issoire et trois villes de l'agglomération clermontoise: Aubière, Chamalières et Cébazat.

Près de 2.000 réponses

Le questionnaire comporte 27 points, notés de 1 à 6. Il y a la facilité globale de circuler à vélo dans une ville, la sécurité, le confort des itinéraires cyclables, la sécurité des enfants, la gêne du trafic motorisé, la facilité de louer des vélos, etc... La note finale, avec son code couleur, est la moyenne de toutes ces notes. Près de 2.000 cyclistes auvergnats ont répondu à ce questionnaire dont 1.016 pour Clermont. Les autres villes obtiennent de 145 réponses pour Aurillac, à 60 réponses pour Chamalières (95 pour Vichy, 134 pour Riom, 84 pour Montluçon ou encore 67 pour Aubière).

En Auvergne, c'est donc Vichy qui est la mieux classée. La ville obtient au moins la moyenne pour 18 des 27 points notés et une note globale de 3,26 sur 6. Derrière, avec un E (plutôt défavorable), on trouve Aurillac, Clermont et Issoire. Dans le peloton des F (défavorable), il y a Aubière, Le Puy, Montluçon, Moulins et Riom. Enfin deux villes, Cébazat et Chamalières obtiennent un G (très défavorable), rouge vif, la plus mauvaise note.

Clermont-Ferrand se classe à la 17eme place des villes de France de 100.000 à 200.000 habitants avec une note de 2,72, entre Rouen et Nancy. Le ressenti est globalement meilleur qu'en 2017 même si paradoxalement la note est un peu plus faible (2,84 il y a deux ans). La capitale auvergnate obtient une excellente note (4,7) pour la facilité de location de vélos, l'effet C-Vélo. En revanche, elle est très mal notée pour la sécurité des grands axes (1,7); c'est une des raisons qui font que les associations cyclistes organisent en ce moment des Vélorutions afin de faire pression sur les candidats aux municipales .

Les résultats complets de ce baromètre des villes cyclables sont sur le site de la FUB.

Les notes par ville en Auvergne:

- Vichy: 3,26

- Aurillac: 3,00

- Issoire: 2,79

- Clermont-Ferrand: 2,72

- Moulins: 2,64

- Montluçon: 2,61

- Riom: 2,57

- Le Puy: 2,49

- Aubière: 2,48

- Chamalières: 2,05

- Cébazat: 2,02