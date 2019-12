Auvergne: pas un seul train pour Noël dans la région

Auvergne, France

Les vaches du Cantal et de Haute-Loire ont pris l'habitude de ne plus regarder passer les trains depuis le 5 décembre et le début de la grève; aucun TER ne circule depuis 3 semaines dans ces deux départements. En revanche, les vaches du Puy-de-Dôme et de l'Allier avaient encore la possibilité de regarder passer quelques trains. Ce ne sera pas le cas pour Noël!

La SNCF a annoncé un plan de circulation d'une simplicité enfantine, il n'y aura aucun train ce mercredi. Pas de TER sur les lignes auvergnates, pas d'Intercités entre Clermont et Paris, ce sera une véritable journée rail mort. Impossible d'avoir plus de précisions de la SNCF mais il est probable que les responsables ont préféré tout figer pendant une journée où les voyageurs auraient de toute façon été peu nombreux.

Une décision qui ne concerne que la partie auvergnate de la région mais pas la partie Rhône-Alpes où des TER circuleront sur les principales lignes, même s'ils seront très peu nombreux. Pour l'Auvergne, quelques rares bus, assureront un service minimum. Jeudi, la SNCF annonce un retour des trains, avec les mêmes perturbations que les derniers jours.