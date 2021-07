Aux Lèches, les élus ne comprennent pas que la route soit repassée à 90 km/h

La départementale 709, aux Lèches entre Mussidan et Bergerac.

Pour Philippe Georges, c'est l'accident de trop. Ce jeudi matin, un choc frontal entre deux voitures a fait des blessés sur la départementale 709, à la sortie d'un créneau de dépassement sur la commune des Lèches. Le premier adjoint habite un kilomètre plus loin, et il le dit : "Ca m'étonne quand même que cette route soit passée à 90 km/h, parce qu'elle ne correspond pas aux critères".

La route est repassée à 90 km/h en mars

La D709, c'est la route Mussidan-Bergerac. Une belle route, très récente selon le département. Avec l'échangeur construit sur l'autoroute A89, elle permet de relier Périgueux et Bergerac plus rapidement qu'en empruntant la RN 21, la route "historique". Elle est donc très empruntée par les poids lourds en transit, guidés par leur GPS. Encore plus depuis que la vitesse y est repassée à 90 km/h, le 15 mars de cette année.

"En quelques années la route a pris une circulation incroyable, et elle n'est pas calibrée ! Par exemple en tant qu'adjoint au maire, j'ai ramassé à peu près un chevreuil par semaine depuis le début de l'année. Ici, les voitures prélèvent plus que les chasseurs!", estime Philippe Georges. Selon lui, il y a plusieurs carrefours dangereux sur la commune. Comme celui où il fait construire sa maison, avec une petite route et un stop qui donne juste sur la départementale, pile entre deux créneaux de dépassement.

Le premier problème, c'est la vitesse

Un robot de comptage routier du Conseil départemental confirme qu'entre 2016 et 2019, le nombre de véhicules par jour est passé de 5472 à 6516. Mais selon le département, la route a absolument toutes les qualifications de sécurité pour être repassée à 90 km/h. C'est d'ailleurs ce qu'a confirmé l'Etat et la commission départementale de sécurité routière en décembre 2020.

La route a été construite comme itinéraire bis, donc habilitée à recevoir une circulation importante de poids lourds. Et au département, on rappelle que le premier problème, c'est la vitesse. Si les 90 km/h étaient respectés, il n'y aurait pas de problème.