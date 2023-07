Auxerre : à la découverte du métier de dépanneur autoroutier

Toutes les trois semaines, Jordan, un des employés du Garage Relin, à Auxerre, est d'astreinte dépannage. Lorsque vous appeler pour un accident entre les sorties Auxerre Nord et Auxerre Sud sur l'A6, c'est lui qui vient vous dépanner. Il peut être appelé à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Une activité fatigante, mais qui plait au jeune homme. En cette période de départs en vacances, il est appelé environ 60 fois par semaine.

Un métier passion

Pendant sa semaine d'astreinte, Jordan s'attend à tout moment à sauter de son lit, puis dans sa dépanneuse pour rejoindre un lieu d'accident. Il doit y être dans les 25 minutes, et est parfois reçu par des clients peu coopératifs : "tu arrive, tu essaye de dépanner la voiture, tu es le sauveur de la personne, puisque tu viens comme un héros quasiment. Et quand tu dis au client qu'il n'y a pas de prise en charge assistance, qu'il faut payer, il devient moins content. Et tu n'es plus du tout son héros", sourit le jeune homme. Il a même déjà dû appeler les gendarmes. Mais la majorité des interventions se passent très bien et Jordan adore son métier. "C'est mon activité favorite", sourit-il. "Aider les gens" le motive à sortir de son lit, pour partager de bons moments avec les clients : "on a des trajets marrant parfois".

Les conseils de Jordan pour éviter de le rencontrer

En cette semaine de juillet, Jordan rappelle quelques conseils avant de partir sur les routes : "d'abord, emmener son véhicule chez le garagiste, qu'il fasse un check up général". Il y a aussi les classiques vérifications : les niveaux d'huile, de liquide et l'état des pneus, trop souvent oublié. "On voit beaucoup de personnes qui ont des accidents à cause de leurs pneus, des éclatements. On se rend compte que les pneus sont usés, ce sont des accidents qui pourraient être évités", conclut le jeune homme.

