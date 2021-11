Auxerre : le salon de l'automobile d'occasion surprend ses visiteurs

Le salon de l'automobile d'occasion bat son plein ce week-end des 13 et 14 novembre à Auxerrexpo. L'occasion pour certains de trouver son bonheur, sachant que les véhicules neufs sont livrés en retard, à cause de la pénurie de semi-conducteurs.

Le salon de l'automobile d'occasion a lieu ce week-end à Auxerrexpo. Plusieurs marques comme Renault, Nissan ou encore Opel viennent exposer des modèles récents, à des prix qui se veulent préférentiels.

Des prix surprenants

Les visiteurs déambulent entre les véhicules et certains ne s'attendaient pas au prix affichés. "C'est vraiment cher" s'exclame Antonio. Avec son épouse, ils cherchent à acheter une voiture pour aller au travail. "Il y a des SUV à 30 000 euros, vous vous rendez-compte ? Bientôt le neuf coûtera 100 000 euros" plaisante-t-il en riant.

Les visiteurs ne comprennent pas pourquoi les prix sont aussi élevés Copier

Yannis examine les voitures les unes après les autres. "En fait, les voitures ont peu de kilométrage et sont très propres. Elles sont quasi-neuves et récentes" confie-t-il légèrement déçu. "Je m'attendais à ce qu'il y ait des particuliers, et donc des voitures avec des prix qui entrent plus dans mon budget" conclut-il.

L'occasion prend le pas sur le neuf

Simon est venu dans l'optique d'acheter un SUV. Il est légèrement surpris par les prix, mais les comprend tout-à-fait.

Simon comprend que le prix puisse augmenter... si la demande en voiture neuve ne peut pas être satisfaite Copier

Plus qu'une chose à faire : négocier !

Gisèle et son époux ont besoin d'une voiture et hésitent entre deux modèles de Clio. "Elles sont un peu chère, mais elles ont si peu de kilométrage. Cela compte. Et puis nous essayons de faire baisser le prix" confie Gisèle.

Et le couple réussit à obtenir une réduction de 1000 euros sur un modèle récent de Clio.