Auxerre : les travaux du barrage du Batardeau avancent

Les engins de chantier sont arrivés sur le site le 31 octobre 2022. Près d'un an plus tard, les travaux du barrage du Batardeau, à Auxerre, progressent comme prévu.

De gros ballons

La deuxième phase sur les trois qui composent ce chantier doit se terminer à la fin du mois d'octobre avec la mise en place des bouchures, de gros ballons qui vont permettre de réguler l'eau plus efficacement. "Ce sont des bouchons, sortes de ballons de baudruche, gonflés avec de l'eau de l'Yonne. Et plus on gonfle cette baudruche, plus on va faire monter le niveau de l'eau en amont. Et en cas de crue ou de fort débit, s'il faut vraiment laisser passer une onde de crue, ces baudruches peuvent se vider totalement de leur eau et s'aplatir sur le fond", explique Laurent Rouanet, chef de projet chez VNF. "C'est beaucoup moins dangereux, ça ne nécessite pas de manutention sur la rivière, donc tout se fera par automatisme dans le bâtiment qui est en construction, qui va abriter les automates et le pilotage fin avec des sondes, et qui va permettre de réguler, de gonfler plus ou moins les bouchures pour maintenir un niveau d'eau optimum", poursuit Laurent Rouanet.

Après la mise en place de ces bouchures, la troisième phase du chantier débutera en novembre, pour finaliser le seuil d'eau et la passe à poissons. La fin complète des travaux est prévue pour le mois de février 2024.

Fin du chantier en février

Ce chantier s'inscrit dans un vaste plan de VNF pour moderniser toutes ses infrastructures, notamment sur l'Yonne. Car il existe encore de nombreux barrages manuels. "Il y a 25 barrages, aujourd'hui dans l'Yonne qui sont encore totalement manuels, manœuvrés par des hommes. Et on a un programme de modernisation sur ces ouvrages qui sont vétustes, qu'on doit absolument remettre en état et fiabiliser", explique Lucile Leveque, directrice Territoriale adjointe Centre Bourgogne.

"Il y a deux raisons principales qui expliquent notre volonté de moderniser nos ouvrages. Premièrement c'est la fiabilité par rapport à la gestion de l'eau et par rapport au service qu'on offre aux navigants. Le changement climatique nous conduit à, d'un côté, préserver la ressource en eau et à être plus réactif en cas de crue, qui sont assez impressionnantes parfois sur l'Yonne. Et avec un ouvrage moderne, on est plus réactif. La deuxième préoccupation, pour nous, c'est la sécurité de nos agents", poursuit Lucile Leveque.

Ces travaux au barrage du Batardeau représentent un coût de 5,6 millions d'Euros, financés à hauteur de 4,6 millions par le Plan France Relance. Le reste est financé par VNF et la Région Bourgogne Franche Comté.