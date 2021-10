Auxerre produit l'énergie de demain

La station à hydrogène vert qui alimente notamment 5 bus de la société Transdev a été inaugurée ce mercredi à Auxerre, par le maire et président de la communauté d'agglomération Crescent Marault. Cette énergie décarbonée, créée par électrolyse, est l'un des secteurs appelés à se développer sous l'impulsion du plan France 2030 présenté mardi dernier par Emmanuel Macron.

Crescent Marault, maire d'Auxerre et président de la communauté d'agglomération de l'Auxerrois, coupe le ruban pour l'inauguration de la station AuxHYGen. © Radio France - Thierry Boulant

60 entreprises et deux startups

En la matière, Auxerre possède une longueur d'avance avec cette station qui devrait faire venir autour d'elle de nouvelles entreprises. "Quand il va y avoir cette généralisation de la technologie hydrogène, l'Auxerrois sera reconnu comme un "territoire hydrogène", par exemple sur la formation. Clairement, les entreprises qui voudront déployer la technologie sauront que les compétences se trouvent dans l'Auxerrois. Donc, si elles veulent installer un site de production, un site de maintenance, ce sera plus facile pour elles de le faire ici. C'est le pari que l'on fait", explique le maire d'Auxerre, Crescent Marault, qui reprend un dossier lancé par son prédécesseur à la mairie Guy Ferez.

"Cela va s'appliquer dans un premier temps sur la mobilité lourde. Là, on parle de transport public mais on va aussi parler de transport de marchandises et il se trouve qu'on est dans un axe Nord / Sud, Paris / Lyon, Europe du Nord / Europe du Sud. Stratégiquement, il y a des entreprises qui vont réfléchir car ça va être un marché en forte croissance et les entreprises qui veulent aller très vite pour s'accaparer le marché ou s'accaparer la compétence, vont choisir un territoire qui a déjà éprouvé la technologie et viendront s'installer dans l'auxerrois", poursuit Crescent Marault.

Aujourd'hui 60 entreprises locales ont manifesté leur intérêt pour cette technologie hydrogène et deux startups d'Ile-de-France, qui font de la recherche dans ce domaine, devraient s'installer à Auxerre début 2022.

Ce bus à hydrogène de la société Transdev à Auxerre fait le plein à la station AuxHYGene © Radio France - Thierry Boulant

Hydrogène propre

Cette station hydrogène est innovante parce qu'elle produit de l'hydrogène propre. Il y a plusieurs procédés et la plupart utilisent des énergies fossiles comme le gaz et le pétrole ou encore du charbon de bois . A Auxerre, on utilise l'électrolyse avec de l'électricité, pour décomposer des molécules d'eau en hydrogène et en oxygène. Ce procédé est plus vertueux mais aussi plus couteux.