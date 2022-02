Avant de partir en vacances à la montagne, les garagistes équipent leurs clients de pneus hiver

Si vous partez à la montagne pour cette deuxième semaine de vacances d'hiver, n'oubliez pas de vous équiper de pneus neige. Depuis le 1er novembre 2021, la loi Montagne oblige les automobilistes à se munir de chaînes ou de pneus neige pour se rendre dans les départements montagneux.

Dans son garage Clean 53 à Laval, Chaouki Dkhil vend plus de pneus neige depuis l'entre en vigueur de la loi Montagne. "Plus 30% depuis début novembre !"

Speaker 1: Le conseil, c'est vraiment il faut s'adapter à la situation en fonction de si on va justement dans des régions où on va pour le ski ou justement dans les zones de villes où il y a de la neige. Forcément, il faut s'équiper parce que c'est dangereux. Après, dans une région comme la nôtre, en Mayenne, des pneus neige, on en a pas trop besoin avec la température qu'on a. Il n'y a pas besoin. Après, il y a certains aussi la problématique concernant les chênes et certains véhicules où ils ne sont pas adaptés. Il y a certains véhicules. On ne peut pas mettre les chaînes ou bien les sortes de chaussettes au lieu d'avoir des chaînes. C'est une enveloppe qu'on met sur les pneumatiques. C'est un peu comme les chaînes, mais là, c'est des chaussettes, ça s'appelle. Et ça, c'est oui. C'est en fonction de l'endroit et du véhicule.