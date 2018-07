Avant ce week-end de grand départ, il est important de faire contrôler son véhicule et notamment l'état de ses pneus.Un pneu en surchauffe peut éclater.

Hérault, France

Un pneu usé qui provoque des accidents, ça n'arrive pas qu'en hiver. En été aussi, les pneus lisses sont dangereux pour les automobilistes. A cause de la chaleur, le risque d'explosion est accru. "Un pneu lisse c'est un pneu dangereux pour soi et pour les autres" explique Moussa, garagiste montpelliérain. "J'en vois beaucoup qui pensent aux vacances et qui ne pensent pas à la voiture" déplore-t-il.

De bons pneus synonymes de sécurité

Le bon état des pneus est fondamental pour la sécurité du conducteur, même lorsque l'adhérence de la route ne semble pas poser de problème. Dans son garage, Moussa montre la pile de pneus qu'il a dû remplacer récemment. Sur certains, le métal est visible. "On m'a amené la voiture parce que ça vibrait au volant. J'avais jamais vu ça de ma vie ! Normalement un pneu comme ça, ça explose."

Selon lui, il faut que les gens prennent conscience de l'importance de faire des contrôles réguliers : "il ne faut pas attendre jusqu'aux vacances ! Quand on travaille avec sa voiture, on s'en sert tous les jours." Il est donc important de surveiller le bon état de ses pneus au quotidien, et d'aller chez le garagiste dès que le témoin d'usure apparait.