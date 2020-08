Avant les départs en vacances, ça bouchonne dans les garages

Dans le garage de Jérôme Laray à Rennes (Ille-et-Vilaine), l'été a commencé sur les chapeaux de roues. Avec la chaleur de la semaine dernière, les demandes de recharges de climatisations se multiplient. "En ce moment, nous sommes à deux voire trois recharges par jour. En temps c'est normal c'est plutôt une par semaine...".

Certains garages fermés

Au bout de la rue, même son de cloche dans le garage où travaille Nicolas Papiroff : "On ne s'attendait vraiment pas avec qui s'est passé... Il y a eu beaucoup de monde d'un coup. Climatisation à fond, à fond, _en plus nous en ce moment on est en réduction d'effectifs."_Pour recharger la climatisation de son véhicule, il ne suffit pas d'ajouter du gaz. L'opération peut durer jusqu'à une heure et demi.

Certains clients s'y prennent le jour pour le lendemain"

Parfois, la recharge prend plus de temps que prévu. "Certains clients s'y prennent vraiment le jour pour le lendemain, explique le garagiste. Quand ça ne marche pas, ils ne sont pas contents, ce que je comprends. On leur dit qu'il y a des réparations à faire, que ça va prendre un peu plus de temps, mais ils partent le lendemain en vacances. Bien évidemment, le temps d'avoir la pièce... En plus, c'est compliqué avec le covid, les pièces, on ne les a pas comme ça."

Un rendez-vous deux semaines avant le départ

Si vous avez la chance de partir, pour éviter les coups de chauds sur la route, Nicolas Papiroff donne un conseil : "Avant de partir en vacances, il vaut mieux prévoir une semaine ou deux s'il y a des réparations à faire". Comptez environ 80 euros en moyenne pour faire recharger votre climatisation. L'opération doit être renouvelée tous les deux ans.

Durant le confinement, les contrôles techniques étaient à l'arrêt. Aujourd'hui, Nicolas Papiroff le constate : les contrôleurs, avec qui il travaille, sont également débordés.