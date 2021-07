Avec "Fredo", des vélos en libre service à Vienne

Depuis ce lundi, 30 vélos (classiques ou à assistance électrique) en libre service ont été répartis sur 19 stations à Vienne, Saint-Romain-en-Gal et Sainte-Colombes. Pour les utiliser, il faut télécharger l'application Fredo et se créer un compte. Les 20 premières minutes sont gratuites.

Vienne a aussi des vélos en libre service ! Depuis ce lundi, trente vélos sont répartis sur 19 stations (16 à Vienne, 1 au musée de Saint-Romain-en-Gal et 2 à Sainte-Colombe). Et sur ces trente bicyclettes, 20 fonctionnent à la force des mollets et 10 sont à assistance électrique.

Pour les utiliser, il faut télécharger l'application Fredo, créer un compte et laisser une empreinte de sa carte bancaire pour déposer une caution (100 euros pour un vélo classique, 200 euros pour les VAE).

Ensuite, on peut déverrouiller le cadenas du vélo électroniquement avec son smartphone et choisir un vélo en fonction de sa forme physique et des pentes des rues à affronter pour son trajet !

Un cadenas qui se déverrouille électroniquement -

Favoriser les locations de courte durée

Le constat, c'est que 82% des trajets internes au territoire de Vienne Condrieu Agglomération sont inférieurs à 3 km et se font en voiture. L'objectif, c'est d'inciter les viennois à faire ces trajets-là en vélo.

Avec Fredo, on peut louer un vélo pour une heure, et même moins : les 20 premières minutes sont gratuites. Il faudra ensuite débourser 1 euro par tranche de 30 mn jusqu'à 110 minutes, et 4 euros au delà pour un vélo normal. Et pour un VAE 2 euros par tranche de 30 mn jusqu'à 110 minutes, et 6 euros au delà.

Une expérimentation qui va durer 6 mois

Vienne est la première collectivité à expérimenter le service Fredo, Fredo comme la start up lyonnaise fondée en février 2021. Fredo comme un diminutif de Freedom, la liberté que donne la possibilité de géolocaliser la station la plus proche pour monter sur un vélo et faire son trajet en quelques minutes.

L'expérimentation va durer 6 mois, jusqu''au 31 décembre prochain. Mais dès la fin octobre, les chiffres de la fréquentation commenceront à être analyser, s'ajouteront ensuite ceux de la fin de l'année. Une façon de vérifier la pertinence de ce service pour lequel Vienne-Condrieu-Agglomération a contribué à hauteur de 40 000 euros.