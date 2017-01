Avec l'arrivée de la LGV à Bordeaux, les horaires de train vont changer dans la région

Avec l'arrivée de la LGV à Bordeaux le 2 juillet prochain, c'est tout le réseau ferroviaire de la région Nouvelle-Aquitaine qui est impacté. La SNCF va changer presque tous les horaires des TGV et TER pour assurer les correspondances avec la rame Océane à Bordeaux.

Bordeaux - Paris en 2 h 04, c'est la promesse de la Ligne à Grande Vitesse à partir de cet été. La SNCF veut assurer des correspondances "efficaces" entre Bordeaux et le reste de la grande région. Pour ça, elle va changer les horaires de 85% des trains, et augmenter leur fréquence. Ce qui permettra un gain de temps aux usagers selon l'entreprise.

"Un voyageur qui part d'Arcachon fait Arcachon-Bordeaux en TER et il a une correspondance de 10-15 minutes à Bordeaux, explique Gwendoline Cazenave, directrice de TGV Atlantique. Et ensuite il fera Bordeaux-Paris en 2 h 04. On a un gain de temps de parcours supérieur à une heure par rapport à ce que les Arcachonnais peuvent avoir dans leur offre actuelle."

Pour gagner du temps de parcours, l'offre de TER va augmenter de 4,6 % sur la région Nouvelle-Aquitaine. L'occasion aussi de "changer la mobilité" sur le territoire pour Philippe Bru, le directeur régional SNCF.

"Offrir la possibilité à un Bergeracois de faire l'aller-retour dans la journée sur Paris, de gagner plus d'une heure sur son temps de trajet ça va être possible, détaille Philippe Bru. Ce sera vrai à Périgueux, Arcachon et toutes les villes du territoire. Le gain maximum se situe pour quelqu'un qui habite à Langon par exemple, où il va gagner 1 h 17."

Autre exemple : en partant de Dax avec le nouvel horaire de 8 h 46 le matin, le TGV arrivera à 12 h 10 à Paris en passant par Bordeaux. Soit une heure environ de gagné sur le temps de trajet avec le TGV actuel. Concernant les prix des billets, la SNCF ne les as pas encore dévoilés. Elle assure que la hausse ne sera pas proportionnelle au temps gagné par les usagers.

La LGV va proposer 33 allers-retours entre Paris et Bordeaux. Les nouveaux horaires du réseau ferroviaire sont déjà consultables sur le blog TGV Atlantique.