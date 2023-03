Avec l'écobonus, la MEL lance son programme anti-embouteillages

C'est à partir du lundi 3 avril que les automobilistes, qui utilisent quotidiennement l'A1 et l'A23 pour aller à Lille pourront se porter candidats à l'écobonus. Il s'agit d'un dispositif, inédit en France, qui rémunère les conducteurs qui renoncent à leur trajet habituel aux heures de pointe, autrement dit un sorte de péage positif, dont l'objectif est de réduire le trafic global. Les automobilistes sélectionnés qui ne rouleront pas en direction de Lille entre 7h et 9h, ni en partance de Lille entre 16h30 et 18h30, toucheront 2 euros par trajet non effectué.

Comment ça marche?

A partir du lundi 3 avril et jusqu'au 12 mai, les candidats peuvent postuler sur le site internet changerçarapporte .fr. En mai et en juin, des caméras, installées sur l'A1 et l'A23 contrôleront que ces véhicules effectuent bien ce trajet quotidiennement et qu'ils sont donc éligibles au dispositif. Les inscriptions seront finalisées pendant l'été et c'est à partir du 4 septembre que le dispositif sera officiellement lancé.

A chaque fois qu'il renonce à un trajet qu'il aurait fait habituellement en voiture, l'automobiliste renseigne sur une application dédiée le trajet auquel il renonce et indique pour quoi d'autre il a opté: télétravail, transports en commun, covoiturage ou encore décalage des horaires de trajet. Pour cela, il touche 2 € à chaque trajet, dans la limite de 80€ par mois. La Métropole Européenne de Lille espère recruter 5.000 volontaires et ainsi faire baisser le trafic sur ces axes de 6 à 10%, ce qui permettrait de le fluidifier. L'expérimentation, d'un coût de 11 millions d'euros, doit durer 9 mois.

Le dispositif repose sur la confiance dans les utilisateurs. Ils pourront être contrôlés de façon aléatoire via l'application pour laquelle ils seront obligés d'activer la géolocalisation. "Un contrôle oui, mais pas de flicage", se défend Damien Castelain, le président de la MEL, la Métropole Européenne de Lille qui insiste sur la confiance faite aux volontaires.** Il insiste sur le fait que les caméras qui seront utilisées entre mai et juin 2023 pour vérifier que les volontaires sont bien éligibles au dispositif ne seront plus utilisées ensuite pour contrôler les participants.

"Une usine à gaz inopportune" dénonce les écologistes

Mais la mise en place de cet écobonus est vivement critiquée par les écologistes, par la voix de Pauline Ségard, présidente du groupe Métropole Ecologiste Citoyenne et Solidaire à la MEL: " L'enjeu aujourd'hui, ce n'est pas de permettre à des personnes de prendre leur voiture en dehors des heures de pointe, le vrai enjeu c'est de changer complètement les pratiques en matière de transports!". L'élue réclame que la MEL investisse plus encore sur les transports en commun et le vélo notamment.

Elle dénonce, avec cet écobonus, une politique pas du tout en phase avec les enjeux actuels, ainsi qu'une "usine à gaz" aux résultats très incertains. Pour son groupe, si les automobilistes se retrouvent dans les embouteillages, c'est tout simplement qu'ils n'ont pas d'autre alternative, et que ça n'est pas un simple bonus de 2€ qui fera changer leurs pratiques.

"Une mesure pro voiture"

Autre critique envers cet écobonus: il risque de ne pas être efficace longtemps et pourrait même induire des effets pervers. Pour Frédéric Héran, économiste des transports et urbaniste à l'université de Lille, l'écobonus est "une mesure qui vise à réduire la congestion, et non pas à réduire le trafic automobile. On est donc une fois de plus dans une voiture pro-voiture qui consiste à mieux circuler en voiture**"**. Pour lui, ce dispositif n'est pas à la hauteur des enjeux climatiques actuelles.

Il dénonce également les effets pervers de cet écobonus qui devrait certes avoir des effets bénéfiques à court terme, mais sans doute pas à moyen et long terme. Si la mesure permet effectivement de fluidifier le trafic, cela va inciter d'autres personnes à emprunter ces axes, ce qui va recréer des embouteillages. Il souligne d'autres effets pervers comme celui du télétravail. Selon lui, les études sur le sujet montrent que les personnes qui travaillent de plus en plus en télétravail finissent par déménager encore plus loin, et donc ne réduisent au final pas leurs trajets nécessaires, et qu'elles se retrouvent à allumer le chauffage chez elles en journée, ce qui n'était pas le cas auparavant.