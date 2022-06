Avec l'été, il y a embouteillage de vélos dans les TER de l'Hérault

Les trains régionaux Lio proposent chacun entre 4 et 8 emplacements vélo. Insuffisant quand la demande augmente avec l'arrivée des beaux jours et des touristes. Les cyclistes sont obligés de composer "comme sur Tetris". Et à la région, on cherche encore la bonne équation.

Dix vélos pour six places, la situation est "récurrente" selon plusieurs cyclistes rencontrés sur le quai de la gare Saint-Roch de Montpellier. Avec l'arrivée de l'été, le nombre de vélo transporté augmente dans les trains régionaux Lio. Ils y sont d'ailleurs les bienvenus sur le papier : en Occitanie, prendre un vélo dans un TER est gratuit et sans réservation. Le système atteint ses limites quand la demande surpasse de loin l'offre.

"A chaque fois _c'est la galère_", s'exclame Yacine, 34 ans, à bord d'un TER entre Agde et Montpellier. "Je stresse quand je sais que je vais prendre mon vélo dans le train", soupire Adeline, une Toulousaine venue passer des vacances à vélo dans l'Hérault. Même réaction chez les salariés pour qui le vélo et le train se complètent pour aller au travail. "Je fais Montpellier-Sète tous les jours et on se retrouve assez souvent avec des vélos qui bouchent le couloir du train. C'est décourageant, certains de mes collègues préfèrent prendre la voiture pour cette raison.", détaille Félix, 27 ans.

Pas plus de places pour les vélos

Face à ce constat, la solution est toute trouvée pour les associations d'usagers : agrandir les espaces vélos dans les TER. "On ne parvient pas à répondre à la demande (des cyclistes, ndlr) sur beaucoup de créneaux horaires donc l'idéal ce serait des wagons réservés aux vélos", suggère Maxime Denis, porte-parole de Vélocité Montpellier. "Fausse bonne idée", répond Jean-Luc Gibelin, le vice-président de la région en charge des transports. Selon lui, il vaut mieux tendre vers un système de réservation pour répartir les cyclistes sur les différents TER.

Une expérimentation en ce sens, baptisée "Accès vélo serein" a été lancée depuis quelques mois sur les trains Lio entre Toulouse et Narbonne. Une section très prisée des vélotouristes puisqu'elle jouxte le Canal du Midi et où il faut désormais avoir réservé (gratuitement) une place vélo pour ne pas risquer la descente forcée en cas de contrôle. "Si l'expérience est concluante (elle termine le 31 août, ndlr) ce système sera généralisé", indique l'élu.

Éviter le vélo dans le train

L'Occitanie ne prévoit donc pas d'emboiter le pas des Pays de la Loire où certains trains régionaux ont libéré un wagon pour les vélos. Ici, la politique est davantage inspirée des Pays-Bas où les usagers des transports possèdent généralement deux vélos : le premier qu'ils laissent dans leur gare de départ, et un second qui attend à celle d'arrivée. Des subventions régionales existent d'ailleurs en Occitanie pour faciliter cette double acquisition : jusqu'à 200 € pour un vélo mécanique et 400 € pour un électrique. Une fois bien en selle, encore faut-il trouver 2 arceaux sécurisés où se garer.

