Un très gros trafic ce weekend avec en plus de fortes chaleurs, il faut s'attendre à de nombreuses pannes, comme c'est déjà le cas ces derniers jours, sur les grands axes du Limousin, notamment sur l'A20. Les entreprises de dépannage tournent à plein régime et à la DIRCO les agents sont sur le pont.

Limousin, France

Des moteurs qui surchauffent, des pneus qui éclatent, des batteries et de l'électronique qui tombent en rade : les véhicules n'apprécient pas les fortes chaleurs et depuis plus d'une semaine, le nombre de pannes progresse en Limousin, notamment sur l'A20 où les sociétés de dépannage ont fort à faire dés que le mercure grimpe.

"C'est pire que l'été dernier", le directeur d'une entreprise de dépannage de Limoges

Le directeur de l'entreprise "Dépannage-accident" de Limoges, Jean Luc Pérucaud, l'affirme : "on fait en moyenne une trentaine de dépannages par jour, notre activité a progressé en juillet de 15 à 20 %." Et il ajoute : "c'est pire que l'été dernier, _ce sont souvent des pannes qui concernent des gens de passage et qui ont font de longs trajets._"

Un surcroît de pannes qui complique le travail de la DIRCO

A la Direction des Routes du Centre Ouest dont les agents interviennent sur l'A 20 et sur les nationales qui traversent le Limousin, on note aussi une forte progression du nombre de pannes. A titre d'exemple, un jour ordinaire de la semaine au mois de juillet où il a fait 22 degrés, on a totalisé 24 pannes sur l'A 20 entre Vierzon et Brive. Huit jours plus tard, toujours en semaine, on est passé à 36 pannes lorsque les températures ont atteint 33 degrés. Et c'est encore pire les jours de grands départs en vacances, comme le vendredi 27 juillet, où le nombre de pannes sur l'autoroute a dépassé la cinquantaine.

"Des pannes qui renforcent les risques pour tout le monde, les usagers comme nos agents", explique Gilles Pascaud, le directeur adjoint du CIGT, (le centre interdépartemental de gestion du trafic). Il invite tous ceux qui tomberaient en panne à se positionner derrière les barrières de sécurité et à ne surtout pas tenter de réparer soi même son véhicule. Là où ça devient compliqué, c'est lorsqu'il y a plusieurs pannes simultanées et que le trafic est intense. Et c'est ce qui pourrait bien arrivé ce premier weekend d'août car on attend des températures caniculaires.