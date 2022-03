Avec la circulation différenciée, des contrôles de police et des automobilistes pris par surprise

"Ah mais je ne savais pas ! Je vais quand même être verbalisé ?" C'est en l'essence ce qu'ont entendu toute la matinée les policiers lillois lors des contrôles des véhicules. Ce vendredi 25 mars, la préfecture a décidé de mettre en place la circulation différenciée dans douze communes de la métropole lilloise à cause d'un épisode de pollution aux particules fines.

Sur le rond-point des Postes, en sortie de périphérique, une dizaine de policiers repèrent et contrôlent les véhicules ne possédant pas de vignette Crit'Air sur leur pare-brise. C'est le cas de cette Lilloise, auto-entrepreneuse et qui prend sa voiture pour aller travailler. "Je n'avais pas entendu qu'il y avait ça, se justifie-t-elle. Ca ne fait que quelques mois que j'ai cette voiture et on ne m'a pas dit qu'il fallait la vignette." Mais ça ne passe pas pour le policier, qui lui donne une amende forfaitaire de 68 euros (minorée à 45 euros dans un premier temps).

D'abord de la pédagogie

Quelques minutes plus tard, un autre automobiliste avec un véhicule prêté par son entreprise se fait aussi avoir. "Je ne savais pas... En plus, j'ai un véhicule hybride donc il y a de fortes chances qu'il soit dans les clous", regrette-t-il. Finalement, le policier le laisse repartir sans amende après avoir vérifié les papiers de l'assurance. "Je vais aller la demander tout de suite !"

Lors de cette opération, dix véhicules auront été arrêtés. Les policiers repartent pour opérer d'autres contrôles ponctuels ailleurs dans la métropole lilloise. "L'objectif de cette opération était de faire de l'accompagnement et de la pédagogie car force est de constater que beaucoup de véhicules étaient démunis de vignette", constate Thierry Courtecuisse, directeur départemental de la sécurité publique du Nord.

Covoiturer, télétravailler ou vélotaffer

La décision de mettre en place la circulation différenciée est tombée tard jeudi soir. Lors des contrôles, les policiers insistent sur le covoiturage, qui permet d'utiliser son véhicule quelle que soit sa vignette Crit'Air. "Dans l'entrée du centre-ville de Lille, 3 véhicules sur 4 n'avaient qu'un seul passager à bord, souligne-t-il. Il faut avoir le réflexe du covoiturage, c'est essentiel et sur les grandes métropoles, c'est quand même plus simple de trouver des collègues ou des voisins pour faire un tir groupé."

Ils sensibilisent aussi à l'avenir sur le recours au télétravail lorsque des épisodes de pollution sont détectés, comme c'est le cas depuis lundi dans la région. Ils encouragent enfin sur l'utilisation des transports en commun ou du vélo. Ilevia a d'ailleurs rendu gratuit tout le réseau de bus, métro et tramway ce vendredi.

Thierry Courtecuisse rappelle que "dès qu'on a ou on acquiert un véhicule, on doit demander la vignette Crit'Air, ça ne coûte que quelques euros et ça arrive généralement assez vite". À la mi-journée, ce vendredi, les forces de l'ordre ont procédé à soixante-dix verbalisations sur près de 600 contrôles.

En raison de l'épisode de pollution, les vitesses sur les axes routiers sont réduites de 20 km/h.