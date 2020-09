Avec la ligne Libourne-Pessac-Arcachon, le RER métropolitain bientôt sur les rails

"Ça va tout changer !", dit le maire de Libourne. Les premiers "RER métropolitains" vont circuler d'ici la fin de l'année, a confirmé Patrick Buisson, ce vendredi. On pourra relier Libourne à Pessac, puis Cestas et Arcachon, sans avoir besoin de changer à Bordeaux Saint-Jean.

Jeudi à Libourne, les élus bordelais et libournais ont bien insisté dessus. C'était le premier déplacement d'Alain Anziani dans son costume de Bordeaux Métropole, et il s'est fait là, à Libourne, comme un symbole d'un partenariat entre les deux agglomérations, d'une "coopération renforcée" comme le disait Alain Anziani. Et l'illustration de cette coopération renforcée arrive dès le mois de décembre 2020, avec les premiers "RER métropolitains", entre Libourne et Bordeaux Métropole.

De Libourne au campus en moins d'une heure

Pourtant, en embarquant en gare de Libourne, les passagers ne verront pas encore la révolution. Leur train desservira toujours les gares habituelles (Vayres, Saint-Sulpice, Saint-Loubès, La Gorp, Bassens, Cenon) et mettra toujours 34 minutes pour arriver en gare de Bordeaux Saint-Jean. Mais, pour ceux qui veulent ensuite aller à Pessac ou à Cestas, plus besoin de changer de train pour prendre celui d'Arcachon. Ils resteront dans le même, qui filera ensuite jusqu'à Arcachon via Cestas, Marcheprime, Le Teich et Gujan Mestras. Mais l'avancée concerne surtout les étudiants. "Cela va permettre à un étudiant d'habiter Libourne et d'être à 8 heures à la fac, sans avoir besoin de se lever à 5 heures du matin. L'idée c'est que l'on puisse faire porte-à-porte, du domicile en campus, en moins d'une heure", espère le maire libournais Philippe Buisson.

Le président de Bordeaux Métropole Alain Anziani et celui de la Cali, la communauté d'agglomération libournaise Philippe Buisson ont donné une conférence de presse commune, jeudi, à Libourne. © Radio France - Thomas Coignac

Pour cela, il ne faudra tout de même pas habiter très loin de la gare de Libourne. Selon la feuille de route de la SNCF, le temps de trajet entre Libourne et Pessac serait alors de 44 minutes. Il faut ajouter à cela les 10 minutes de tram pour rejoindre le campus, en attendant l'ouverture de la gare de la Médoquine, à Talence, prévue pour fin 2023.

Sur les temps de trajet, le gain est donc assez faible, (44 minutes au lieu de 48-53 minutes pour un Libourne-Pessac 1h28 au lieu de 1h34-42 pour un Libourne-Arcachon), mais il permet d'éviter une correspondance, toujours source de stress où d'éventuels retards. Ce non-changement en gare de Bordeaux Saint-Jean permettra aussi de rapprocher certaines villes de la métropole entre elles (14 minutes entre Bruges et Pessac, 18 entre Cenon et Pessac-Alouette).

Pour passer du statut de super TER à réel "RER métropolitain", reste désormais à en augmenter la fréquence. Fin 2020 pour ligne Arcachon-Libourne, il devrait y avoir sept aller-retour par jour en semaine, et un le week-end, sans avoir besoin de changer à Bordeaux Saint-Jean. Côté région et mairie de Libourne, on espère passer ensuite à un train toutes les demies-heures en 2022. Ensuite, l'idée est d'avoir un train par quart d'heure, mais cela demanderait des gros travaux, et un ajout de nombreuses rames.

Un réseau complet espéré pour 2028

La ligne Arcachon-Libourne, pour aller d'Ouest en Est, est donc la tête de proue de ce réseau de RER Métropolitain, qui comptera aussi une ligne Nord-Sud, entre Saint-Mariens et Langon (via notamment Saint-André-de-Cubzac, La Grave d'Ambarès, Cenon, Bègles, Villenave-d'Ornon, Saint-Médard d'Eyrans, Podensac et Cérons). Mais pour cette ligne là, le calendrier est plus long : il est pour l'instant impossible de faire faire demi-tour aux trains en gare de Saint-Mariens, et il reste des travaux d’électrification sur le Nord du réseau. Tout cela devrait prendre trois ou quatre ans. Le projet est aussi de connecter la ligne du Médoc (Macau-Parempuyre-Blanquefort) à ce RER Métropolitain. Mais il faudra d'abord finir les deux gares du Bouscat-Sainte-Germaine et de Talence-La Médoquine. Le RER métropolitain avec les horaires et les fréquences espérés est attendu pour 2028.

La feuille de route de la SNCF, telle qu'elle était en décembre 2018. Depuis, la ligne Arcachon-Libourne a été avancée à décembre 2019. - SNCF

Un projet présenté en décembre 2018 et valorisé à 1,8 milliard d'euros prévu sur les six prochaines années. Si le nouveau président de la Métropole, Alain Anziani, a dit vouloir "remettre tout à plat" dans ce dossier, il a redit la "volonté très forte" de la Métropole. "On sait que cela va coûter de l'argent, mais c'est une volonté de la Métropole, on sait que c'est de l'argent qui sera dépensé pour la bonne cause", dit-il, espérant que ce nouvel équipement fasse délaisser leur voiture aux Girondins, pour améliorer la circulation, notamment sur la rocade.