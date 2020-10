Avec le changement d'heure il faut redoubler de prudence sur la route

Depuis 2008 à chaque changement d'heure les garages de Saint Florentin et la police municipale se mobilisent. Une matinée est consacrée à la vérification et au réglage des phares. Une opération entièrement gratuite qui permet aussi de sensibiliser les automobilistes au danger d'une conduite de nuit. Chaque année une soixantaine d'automobiliste en profitent pour faire gratuitement régler leurs phares.

Chaque année la police municipale de Saint Florentin et les garages de la ville contrôlent gratuitement vos phares lors du changement d'heure. Copier

Moins d'une minute pour des phares bien réglés

Vous ouvrez votre capot, vous allumez vos phare et Pascal, mécanicien s'occupe de tout. Il ausculte chaque phare avec un stroboscope " là vous avez un faisceau et il doit être rectiligne par rapport aux points qui sont là". Cette vérification prend moins d'une minute et permet aussi de détecter des problèmes plus sérieux qui nécessitent de se rendre au garage. René Pierre doit par exemple changer une ampoule grillée car l'un de ses phares n'éclaire plus. D'autres doivent faire nettoyer leurs phares car avec les U.V la vitre est devenue opaque et diminue la lumière émise. Enfin, certains doivent faire remonter correctement leurs ampoules. Ces dernières qui n'ont pas été installées correctement éblouissent les automobilistes en face. "Dans l'appareil si l'ampoule est mal mise cela va faire une boule au lieu d'un trait" explique Pascal.

Les phares doivent être bien réglés et non obstrués et les ampoules bien installées et non défectueuses. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Des phares mal réglés, des ampoules mal installées ou défectueuses ça arrive plus souvent qu'on ne le croit et ça n'en finit pas d'agacer Pierre, un automobiliste. " Il y a suffisamment de gens qui roulent avec phares où soit il n'y en a qu'un, soit il y a un phare qui est inversé dont on en prend plein la figure ! " et c'est un véritable danger explique Sébastien, un autre automobiliste qui fait, lui aussi, régulièrement contrôler ses petites loupiottes : " On a des risques d'accident, on peut ne pas voir un obstacle, un objet, une personne ou un animal !"

Etre bien vu et bien voir !

C'est d'autant plus vrai durant l'automne et l'hiver insiste Hervé Duthé, chef de service de la police municipale de Saint Florentin "On organise cette opération chaque année lors du changement d'heure. C'est le moment où on utilise le plus ses phares, où il fait noir le plus souvent ans la journée". " Avec la tombée de la nuit qui intervient beaucoup plus tôt dans la soirée il faut être très sensible à l'éclairage des voitures, à la conformité des réglages et à l'absence d'ampoule défectueuse" prévient Daniel Garnier, chef des ventes au Garage de l'Europe de Saint Florentin. "C'est la sécurité de bien voir et d'être bien vu" Lors du changement d'heure on observe d'ailleurs un pic d'accident avec une hausse de 42% des accidents entre 17 heures et 18 heures au mois d'octobre et novembre.