Le couvre-feu à 18 heures provoque de nouveaux bouchons... et des ralentissements avancés sur la RN165 entre Brest et Quimper.

Avec le couvre-feu, davantage de bouchons et plus tôt sur la voie express finistérienne

Tout le monde veut être chez soi à 18 heures... Pour éviter un PV de 135 euros pour non-respect du couvre feu. Résultat, il y a toujours des bouchons sur la route... Mais pas les mêmes, pas aux mêmes heures !

Sur la RN165, la voie express, les services de la DIRO (direction des routes) remarquent toujours des ralentissements aux sorties de Brest et de Quimper.

Mais les heures de pointe sont réduites, dès 17h30. Et les échangeurs sont saturés dans ces agglomérations finistériennes.

Les automobilistes peuvent être surpris par des bouchons inhabituels

A Quimper, précise Pascal Cornic, chef du district de Brest à la DIR-Ouest, "il y a des remontées de files sur Troyalac'h et le Rouillen". Et ça remonte encore plus ! "Il y a des échangeurs qui n'ont habituellement aucun problème, Guernévez à Daoulas, Kerlez à Briec, où les usagers peuvent être surpris par les bouchons."

Résultat, les agents de la DIRO se déploient pour signaler ces ralentissements et éviter tout accident.