Avec le télétravail, le trafic routier a baissé de 10,5% sur les axes structurants du Loiret

Le télétravail a-t-il des conséquences sur le trafic routier ? De toute évidence, oui. C'est ce qui ressort d'une étude réalisée par le Département du Loiret, qui estime à - 10,5% la baisse du trafic sur les axes structurants départementaux depuis le début du mois de janvier et l'instauration des 3 jours obligatoires de télétravail par semaine - chiffre calculé par rapport à la même période de janvier 2019 (avant la pandémie).

Une baisse plus forte sur l'axe Orléans-Gien..

Ce résultat a été obtenu grâce aux 117 stations de comptage permanentes que possède le Département - des caissons placés aux axes stratégiques, sur les bas-côtés et peu visibles des usagers de la route. "Ce dispositif permet sur certaines sections un comptage régulier, heure par heure", explique Frédéric Legay, responsable du service gestion de la route au Département du Loiret.

Cette baisse du trafic est assez homogène. "On note toutefois quelques baisses plus accentuées : - 15% sur la RD952 (la route Orléans-Gien), et - 13% sur la RD14 (entre St Cyr-en-Val et Tigy) et la RD97 (la route qui va de Fleury-les-Aubrais à Etampes)", précise-t-il. "Cela ne veut pas dire qu'il n'y a plus de ralentissements, ici ou là, et à tel ou tel moment. Mais dans l'ensemble, le trafic est effectivement plus fluide."

... et sur la tangentielle aux heures de pointe

Au-delà du télétravail, il faut y voir l'effet plus général de la situation sanitaire. "Beaucoup de gens sont concernés par les contaminations, les cas-contacts, ce qui nécessite de rester à la maison, souligne Frédéric Legay. Mais le télétravail joue bien un rôle, car on observe, par exemple sur un axe très fréquenté comme la tangentielle Ouest, où peuvent transiter 60 000 véhicules par heure, que la baisse de fréquentation est plus élevée lors des heures de pointe." On est à - 15% sur l'heure du pointe le matin et - 11% le soir sur la tangentielle, sachant que les retours à domicile sont toujours plus espacés que les arrivées au travail.