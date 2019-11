Avec le transport à la demande, le réseau SLAM s'étend désormais aux zones rurales de Saint-Lô Agglo

Saint-Lô, France

Jusque là, il était déployé seulement sur la zone urbaine, sous le nom d'Ocitola. Désormais, le réseau de transport à la demande de Saint-Lô Agglo s'étend aux zones rurales. Il porte le même nom que le reste du réseau urbain, SLAM.

Concrètement, deux camions d'une capacité de 8 places sillonnent le territoire, qui est divisée en 2 zones nord et sud.

Ce service est accessible à tous les habitants. Il suffit de s'inscrire à l'agence SLAM puis de réserver son trajet au 02.33.05.05.05 ou sur saint-lo-agglo.fr

Le principe : la personne qui a réservé, est prise en charge à son domicile et conduite vers un point de dépose qui, lui, est d'ors et déjà déterminé. Ces points correspondent aux bourgs où se trouvent des commerces de proximité, mais aussi aux services de santé etc. Il y en a plusieurs également dans la zone urbaine.

Un trajet coûte le même prix que pour un bus urbain, soit 1,05€.

C'est une volonté d'équité sur le territoire, explique le vice-président de Saint-Lô Agglo Michel Richard.

Depuis septembre 2019, le réseau des bus et transports de Saint-Lô Agglo s'appelle SLAM (Saint-Lô Agglo Mobilités) © Radio France - Lucie THUILLET

Le service va être expérimenté durant 6 mois.

Les règles : chaque habitant n'a pas droit à plus de quatre trajets par semaine. L'agglomération est divisée en 2 zones, nord et sud, sillonnées chacune par un fourgon d'une capacité de 8 places.

Le transport à la demande est accessible aux personnes en fauteuil roulant. Elles sont prises en charge à domicile et déposées à l'endroit où elles souhaitent aller.