Avec les travaux de la ligne 5 du tram, la métropole veut faire sortir les voitures du cœur de Montpellier

"Ça n'existe plus dans aucune capitale en Europe", assène Julie Frêche, vice-présidente déléguée aux Transports et aux Mobilités actives de la Métropole de Montpellier. Par là, l'élue évoque la traversée des villes par leurs centres, chose encore possible jusqu'au 27 juin à Montpellier notamment grâce au tunnel de la Comédie. Mais avec le début des travaux de la nouvelle ligne 5 du tramway en ville, l'avenue Clémenceau va fermer, le 27 juin aussi, et un nouveau plan de circulation sera mis en place.

"On privilégie la desserte locale et l'accès aux parkings", continue Julie Frêche. "Vous pourrez rentrer chez vous garer votre voiture, aller chercher vos enfants à l'école ou encore vous rendre dans un commerce de proximité", poursuit-elle. "On renvoie juste la circulation de transit sur les axes de contournement", dit-elle encore. Par là, comprenez qu'il ne sera plus possible de traverser la ville pour aller du Nord au Sud par exemple.

Première conséquences de ce début de travaux de la ligne 5 à Montpellier, c'est donc la fermeture de l'avenue Clémenceau, là où passera la ligne 5, qui mène jusqu'au tunnel de la Comédie. Dès ce lundi 27 juin, le tunnel sera aussi fermé au trafic, mais pas pour accéder au parking. À terme, la place Saint-Denis, à l'intersection de l'avenue Georges Clémenceau, sera piétonisée et donc le cours Gambetta fermé à la circulation après l'entrée du parking du même nom.

Le nouveau plan de circulation de la ville de Montpellier à compter de ce lundi 27 juin

Le début des travaux de la ligne 5 sur l'avenue Clémenceau sont accompagnés d'une modification du plan de circulation à Montpellier. - Métropole de Montpellier

Inversion du sens de circulation sur la rue d'Alger, la rue Guinier et le boulevard de Strasbourg.

Mise en double sens de circulation sur les boulevards Rabelais, d'Orient et Victor Hugo.

L'accès aux parkings du centre-ville de Montpellier si vous arrivez depuis l'extérieur de la ville à compter du 27 juin

L'accès aux parkings de la ville de Montpellier sera "facilité"' par le report du transit vers les axes de contournement selon la métropole. - Métropole de Montpellier

Si vous souhaitez aller en centre-ville avec votre voiture, que vous n'êtes pas résident en hypercentre, il faudra utiliser les parkings dont l'accès "sera facilité puisqu'il n'y aura plus de conflits avec les voitures qui transitent", précise Julie Frêche.

"Vous ne pourrez plus utiliser les quartiers comme des raccourcis" — Julie Frêche, vice-présidente déléguée aux Transports et aux Mobilités actives de la métropole de Montpellier

Pour reporter ce transit, la métropole renvoie les automobilistes vers "les axes de contournement". Ce sont les axes représentés en orange sur la carte de la métropole ci-dessous : le "lien" ou M65 au Nord ou les boulevards dits de ceinture plus proches de la ville comme les avenues du Colonel Pavelet, Henri Mares ou encore Justice de Castelnau. "On sort le transit pour apaiser tous les quartiers de la ville", explique encore l'élue, en guerre contre "les GPS qui indiquent les itinéraires les plus courts et qui font passer les gens dans deux rues qui ne sont pas adaptées au trafic".

Pour ce qui est du transit, il faudra contourner la ville via les axes représentés en orange. Le centre-ville restera accessible grâce aux nombreux parkings à disposition. - Métropole de Montpellier

L'avenue Clémenceau restera ouverte pendant et après les travaux pour les riverains et pour ceux qui doivent se rendre dans l'un des commerces de l'avenue. Une commission d'indemnisation sera ouverte pour les boutiques qui auront été impactées par ces travaux confirme encore la métropole.

Si vous avez des interrogations sur la mise en place de ce nouveau plan de circulation et les travaux de la ligne 5, un numéro vert est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 au 0 800 340 707.

Vous pouvez également vous rendre sur le site de la Ville de Montpellier où les travaux et ses conséquences vous seront présentés.