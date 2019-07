Avec Moovizy 2, Saint-Étienne se dote d'une application de transport "unique en France"

Saint-Étienne Métropole et l'entreprise Transdev ont lancé vendredi 12 juillet la deuxième version de l'application de transport Moovizy. Les citoyens pourront calculer leurs itinéraires via plusieurs modes de transports, mais aussi payer directement sur l'application : unique en France.

Saint-Étienne, France

Une inauguration en grande pompe et partout sur les murs des Halles Mazerat une affirmation : Saint-Étienne est la première métropole française à se doter d'une application de type "Maas" (Mobility as a Service). Elle permet à la fois de calculer son trajet via l'ensemble des modes de déplacement (transports en commun, voitures, voitures en libre service, vélo, vélos en libre service, marche, taxi, train), mais aussi de payer sur son application directement et de déverrouiller les vélos ou voitures louées. Elle permettra de calculer son itinéraire au-delà de la zone de la Métropole, par exemple jusqu'à Lyon. L'application intègre en effet les données de plusieurs autres applications (SNCF etc...).

Extrait du dossier de presse de Moovizy 2

En phase de test pour l'instant

L'application sera lancée dans sa version finale à l'automne (septembre ou octobre). Pour le moment 200 personnes la testent. Sur les 2000 volontaires, la STAS en a sélectionné un certain nombre pour avoir des représentants de l'ensemble des communes de la Métropole et un panel représentatif au niveau des âges. Ensuite, un tirage au sort a été effectué. Ils testeront l'appli, ce qui permettra de l'améliorer au niveau de l'utilisation mais aussi d'enlever les "bugs".

Pour améliorer le réseau de transports en commun ?

À terme, Moovizy 2 pourrait permettre d'améliorer le réseau de transports en commun. La Métropole va recevoir les informations de déplacements quotidiens ou réguliers (anonymes, conformément aux règles de la CNIL) et compte identifier les trajets sur lesquels une offre de transports en commun permettrait aux citoyens de ne pas utiliser leur voiture. C'est la société Transdev qui a développé l'application. Moovizy 1 compte pour le moment 26 000 utilisateurs réguliers.