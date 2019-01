Avec sa nouvelle déviation, le village de Jonquières va pouvoir respirer

Jonquières l'espérait depuis plus de 20 ans ! La déviation qui va épargner le cœur du village est inaugurée ce jeudi 24 janvier. Soulagement pour les riverains de la Grand-Rue qui voyaient passer jusqu'à une cinquantaine de camions sous leurs fenêtres chaque jour.

Jonquières, France

Jonquières rêvait d'un cadre de vie plus agréable, sans camions notamment. Ce rêve est sur le point de se réaliser : la déviation qui détourne la circulation du cœur du village vers l'ouest, pour rallier Saint-Félix-de-Lodez à Saint-Saturnin-de-Lucien, est inaugurée ce jeudi.

De l'aveu même du maire de Jonquières, Bernard Gouzin, "ce projet a été long à mûrir". La commune attendait cette déviation depuis de nombreuses années pour mettre fin aux nuisances des riverains de la Grand-Rue, qui traverse le village. Une artère "particulièrement étroite sur 200 à 300 mètres avec le passage pour un seul véhicule", explique l'élu, et surtout problématique pour le trafic des camions qui desservent la cave de Saint-Saturnin. "Trente à cinquante par jour", précise Bernard Gouzin.

Nuisances pour les riverains et les transporteurs

Cette circulation de plus en plus dense a des conséquences en termes de sécurité pour les passants, pose des problèmes par rapport aux bâtisses aussi, "on a eu des balcons accrochés", témoigne le maire. Impossible pour deux poids-lourds de se croiser, de quoi congestionner le trafic au cœur de Jonquières, surtout en période estivale lorsque la route est empruntée également par les touristes qui se rendent à Arboras ou à Montpeyroux.

C'est un poumon d'air pour la commune - Bernard Gouzin, maire de Jonquières

Concrètement, cette déviation permet de contourner le village par l'ouest. Une infrastructure d'1,25 kilomètres qui relie la départementale 141 provenant de Saint-Félix-de-Lodez à la départementale 130 en direction de Saint-Saturnin-de-Lucian. L'investissement réalisé par le Conseil départemental de l'Hérault, s'élève à 1,8 millions d'euros. Le Département qui avait lancé les premières études dès 2010, avant de valider le projet en 2014.

Deux autres déviations seront inaugurées dans les semaines à venir, à Montbazin le mois prochain et à Aniane, au printemps.