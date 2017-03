Avec un court questionnaire, le Grand Avignon provoque jusqu'à deux heures d'embouteillages !

Une simple enquête de circulation a provoqué des dizaines de minutes de bouchons dans le Grand Avignon ce jeudi. A la grande colère des automobilistes, surpris... et en retard.

Ce sont trois questions que posaient ce jeudi de jeunes enquêteurs aux automobilistes se rendant à Avignon et alentours : D'où venez-vous ? Où allez-vous ? Pourquoi ?

Les enquêteurs, munis d'une tablette, étaient accompagnés de policiers municipaux pour arrêter et questionner un automobiliste sur trois : "Dans le but d'améliorer la circulation", précisent les jeunes gens.

Ce questionnaire très court a pourtant provoqué des dizaines et des dizaines de minutes d'embouteillages toute la journée, dès 7 heures du matin et jusqu'à plus de 18 heures le soir. Certains automobilistes évoquent sur la page Facebook de France Bleu Vaucluse, un temps de trajet de deux heures entre Villeneuve-lès-Avignon et Le Pontet.

Evidemment, ça râle : "Entre le tramway, et le bordel là... Ca fait une demie-heure que j'attends ! Franchement, c'est long", soupire cet automobiliste. Un père de famille parti faire les courses, s'énerve : "Ca fait trois quarts d'heure que je fais la queue, je me retrouve là bloqué... Je me casse ! Ils m'ont bloqué, j'en ai rien à carrer!"

Cybelle, enquêtrice , évoque automobilistes plutôt bienveillants, "des gens très souriants, qui restaient zen!". Mais pas toujours, il y a aussi ceux qui sont trop énervés pour ouvrir la vitre. D'autres sont parfois complètement effondrés après ces dizaines de minutes passés dans les embouteillages : "Il y a une fille qui pleurait dans sa voiture, sûrement qu'elle devait se faire virer au prochain retard!"

"Pas de données valables" - Bernard Baumelou, Grand Avignon

"Effectivement ce n'est pas agréable d'être pris dans les bouchons", répond Bernard Baumelou, directeur de cabinet du président du Grand Avignon.Mais il n'y a pas le choix dit-il, et il s'attendait en effet à des bouchons avec 78.000 déplacements par jour dans le Grand Avignon. "Malheureusement nous avons été contraints de mettre en place cette enquête circulation car l'institution n'avait aucune donnée valable depuis plusieurs décennies pour mettre en place des plans de circulation à venir. C'est une vision d'ensemble des transports sur l'ensemble du bassin." Objectif, mieux cibler ensuite le trafic de la rocade et la LEO (liaison est-ouest d'Avignon).