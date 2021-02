À cause de la déviation de l'avenue Albert-Dubout à Montpellier, la circulation explose dans les rues voisines

Depuis début février et la mise à sens unique d'une partie de l'avenue Albert-Dubout à Montpellier, après à deux accidents dont un mortel près du collège Gérard-Philipe, les habitants des rues alentour vivent l'enfer dans le quartier Saint-Martin. Les automobilistes ne respectent pas le plan de circulation imaginé par la ville (par le rond-point des Près d'Arènes) et empruntent des petites rues, d'ordinaire paisibles, comme la rue des Tulipes où les habitants se mobilisent pour dénoncer cette explosion soudaine du trafic automobile.

La faute au GPS

Depuis le 2 février, l'avenue Albert-Dubout est bloquée quand on arrive de l'avenue de la Liberté. Mais il est possible de contourner l'obstacle, cette portion à sens unique d'environ 200 mètres, sans descendre jusqu'au rond-point des Près d'Arènes. Il suffit pour cela d'emprunter tour à tour la rue de la Laicité, la rue des Tulipes, la rue des Fenouils et l'avenue du Maréchal Leclerc pour rejoindre l'avenue Albert-Dubout.

C'est d'ailleurs l'itinéraire que proposent les GPS et autres applications type Waze. Conséquence : depuis deux semaines, le nombre de véhicules qui traversent cette zone pavillonnaire a explosé. "En plus du bruit et de la pollution, c'est dangereux. Les gens passent à des vitesses folles les uns derrière les autres, ils ne respectent pas la limitation à 30km/h. On peut même plus sortir de chez nous et puis vous avez tous les enfants qui vont à l'école et qui passent quatre fois par jour avec des petits vélos, des trottinettes... On ne peut pas continuer comme ça" peste André Marquet, 82 ans.

Je vous avertis : un jour, on va fermer la route. Déjà qu'on est confiné, on sort le moins possible et le peu qu'on sort on peut pas sortir parce que vous avez des jobards qui passent !

Les riverains réclament une solution d'urgence

Sur son portail, un habitant a déployé une banderole "Non a l'autoroute dans notre quartier" et des tracts ont été distribués. "D'autres aménagements sont possibles sur l'avenue Albert-Dubout devant le collège Gérard-Philipe, comme un passage souterrain ou aérien pour les piétons ou la présence d'un agent de police aux horaires de sortie des cours", propose Grégory Hanson, l'un des riverains mobilisés.

La mairie n'a pas pris en compte l'impact sur les rues voisines.

Du côté de la Ville, on se dit conscient du problème. Julie Frêche, vice-présidente aux mobilités, suit de très près ce sujet. Plusieurs réunions ont déjà eu lieu avec les services techniques pour envisager des solutions. Elles seront présentées très prochainement aux riverains pour recueillir leur avis.

