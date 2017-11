Averses de neige en Côte-d'Or, les saleuses du département sont de sortie

Des averses de neige tombent en cette fin d'après-midi , sur la quasi totalité de la Côte-d'Or, les saleuses du conseil départemental sont sur les routes.

En Côte-d'Or, il n'y a guère pour le moment (18h) que l'Auxois qui est épargné par les averses de neige. Partout ailleurs dans le nord Côte-d'Or, dans le Chatillonais, sur l'agglomération de Dijon, dans le secteur de Sombernon mais aussi à Arnay-le-Duc, en allant vers Beaune, les flocons ont fait leur apparition. La couche neigeuse n'est pas très importante, mais peut atteindre jusqu'à 5 cm sur les hauteurs.

Circulation ralentie

Rien de très grave, les pompiers n'ont pas été sollicités plus que d'habitude, pour autant, une vingtaine de saleuses arpentent les routes du département, et la circulation est ralentie par endroits.

Ne pas doubler les saleuses

Cette nuit, les averses doivent se poursuivent et les températures annoncées par Météo-France au petit matin peuvent laisser présager d'un regel. Alors prudence cette nuit et demain matin si vous devez prendre votre véhicule, et restez branchés sur France Bleu Bourgogne pour l'info route en temps réel.