Aveyron : la déviation de Baraqueville devrait être ouverte le 14 octobre

Baraqueville, France

Les derniers documents ne sont pas encore signés à la DREAL, mais si les derniers actes administratifs se déroulent sans encombre, le nouveau tronçon doublé de la RN88 sera ouvert à la circulation dès le lundi 14 octobre. L’inauguration officielle aura ensuite lieu le 29 octobre, en présence sans soute de la présidente de Région Carole Delga et du préfet de Région.

Vacances de la Toussaint

L’objectif de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement, c’est que l’axe puisse fonctionner pour les départs en vacances de la Toussaint. Cette déviation de 7,3 km relie le rond-point des Molinières à Calmont à la zone de Marengo sur la D911 à Baraqueville. Des travaux qui ont été lancé en 2014. Ils ont coûté 44 millions d’euros et sont financés par l'Etat, la Région et le Département.

Ce projet de déviation de la Barqueville, a été lancé en 2006. Et il n’est pas fini puisque qu‘une deuxième section est prévue. Un tronçon sud de Marengo à la Mothe pour 7km. Les travaux ont débuté début 2017 mais il n’y a pas de calendrier à ce jour qui est communiqué.