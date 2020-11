Canal du Rhône à Sète, quel avenir ?

Le canal du Rhône à Sète risque de ne plus être utilisable à l'horizon 2050 notamment à cause de l'envasement. Quels travaux faut-il envisager pour le restaurer ? Faut-il abandonner le fret et privilégier le tourisme ? Vous pouvez donner votre avis sur une plateforme dédiée jusqu'à la fin novembre.