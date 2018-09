Bâle Aéroport, Saint-Louis, France

Un ex-pilote de Ryanair et trois associés veulent lever 100 millions de dollars (environ 86 millions d'euros) pour lancer une nouvelle compagnie aérienne.

Basée à l'EuroAirport Bâle-Mulhouse-Fribourg , la société souhaite proposer des vols à bas prix vers l'Amérique du Nord, comme l'ont confié ses fondateurs au quotidien «Financial Times» .

Swiss Skies

Le projet a pour nom Swiss Skies. Ses initiateurs misent sur un seul type d'avion, l'Airbus A321neo, d'une capacité de plus de 200 sièges et capable de voler sur une distance de 7.400 kilomètres.

La société Swiss Skies table sur des coûts inférieurs de 30% à ceux des compagnies aériennes établies et vise un chiffre d'affaires de 1,5 milliard de dollars en cinq ans. 5000 emplois, dont 50% directement liés aux activités aéroportuaires, pourraient être créés, selon les fondateurs.

Une idée accueillie très favorablement par les responsables de l'EuroAirport.

L'EuroAirport prêt à accueillir ce type de compagnie

Selon Frédéric Velter, le directeur général adjoint de l'EuroAirport : "Le marché des low cost long-courrier est en train de naître vraiment." Il confirme plusieurs contacts qu'il ne souhaite pas évoquer en détail à ce stade. "On est extrêmement attentif à ce qui se passe et bien sûr, on est prêt à accueillir ce type de trafic". Il rappelle qu'il y a vingt ans personne ne croyait au succès d’une compagnie low cost.