Avignon : l'aménagement de la rocade Charles de Gaulle inquiète les habitants

A Avignon, le projet d'aménagement de la contre allée nord de la rocade Charles de Gaulle fait grincer des dents. La Ville veut en faire une voie piétonne et cyclable. Certains habitants parlent de "piétonnisation abusive", notamment par crainte de ne plus pouvoir circuler près de chez eux.

Avignon, France

"Je suis à la retraite et je suis handicapé, je ne peux plus porter de choses lourdes. Je garde ma mère qui est en fauteuil roulant. Alors si je n'ai pas d'emplacement pour me garer comment je fais ?", s'inquiète Manuel. Il s'interroge aussi sur l'accessibilité des voies pour les secouristes.

Avec l'arrivée du tramway, la Ville d'Avignon prévoit le réaménagement de la rocade Charles de Gaulle. Elle compte faire de la contre allée nord une voie piétonne et cyclable.

"Piétonnisation abusive"

Michel lui habite rue des Îles d'Or sur la rocade : " Ca me pose problème car il y a déjà des sens uniques partout, on réduit les voies et on circule de moins en moins bien à Avignon."

François Jacob, kinésithérapeute installé dans le quartier est remonté contre les services en charge du dossier, il parle de" piétonnisation abusive." La mairie a organisé deux réunions d'information et d'échange, le lundi 11 et le mercredi 20 mars 2019. François Jacob n'est pas convaincu : "Il n'y a pas eu d'explication claire et de concertation. J'attends un véritable échange".