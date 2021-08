Avignon renforce sa signalisation d'interdiction des camions de plus de 3,5 tonnes sous le pont Saint Benezet

En deux ans le monument a subi quatre collisions de poids-lourds, la dernière le 19 avril. A chaque fois d'important et couteux travaux de réparation sont menés. Or l’interdiction des poids-lourds sur les boulevards de la Ligne et du Rhône a toujours été mais cette fois la municipalité a décidé de la rappeler fermement par des panneaux plus voyants. Décision prise pour éviter un nouvel accrochage de l’arche du pont Saint Benezet qui surplombe le boulevard souligne Fabrice Martinez Tocabens , adjoint au maire délégué notamment à la circulation : « On a pris la décision de renforcer la signalétique avec de grands panneaux de couleur jaune extrêmement visibles . Trois ont été positionnés : un sur la place Saint Lazare, un sur la route du docteur Pons et un autre sur ce qu’on appelle la desserte des bus de tourisme près du pont Saint Bénezet. »

Au-delà d’une signalisation renforcée un projet de potences de part et d’autre du pont

« Quel que soit le côté d’où on arrive il y a une signalétique forte qui rappelle aux poids-lourds qu’ils ont interdiction de passer. On les a positionnés à des endroits où ils peuvent encore faire des demi-tours.

Et puis on réfléchit avec l’architecte des Bâtiments de France à la pose de potences qui, au cas où le poids-lourds qui ne respectera pas ces indications, avancerait vers le pont. Il serait alors avec ces potences en hauteur obligé de se déporter sur la voie centrale parce qu’en centrale il ne peut pas percuter l’arche du pont. Mais cela est soumis à l’architecte des Bâtiments de France qui lui seul peut nous accorder la possibilité de les installer car on est du patrimoine classé. Nous aurons des réunions avec lui dans le courant du mois de septembre. »