Un jeu de piste à Avignon pour apprendre à bien se comporter dans les transports

Les transports en commun de la région d'Avignon (TCRA) ont organisé la deuxième édition du challenge "Like mon bus". Des dizaines de jeunes des centres sociaux d'Avignon ont parcouru la ville à la recherche d'indices. L'objectif était de s'amuser mais aussi d'améliorer le vivre ensemble.

L'énigme qu'avaient à résoudre les participants les a conduits dans des lieux clés d'Avignon : l'opéra, la préfecture, un commissariat de police...

L'occasion de créer du lien avec ces institutions, avec un fil rouge tout au long de la journée : le comportement dans les bus.

Des policiers ont pu expliquer leur travail aux jeunes. © Radio France - Adrien Serrière

L'an dernier, la TCRA avait initié "Like mon bus" pour répondre aux incivilités et dégradations en série dont ont été victimes les bus et leurs chauffeurs. Le message de sensibilisation semble faire son chemin...