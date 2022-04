Avions, trains : les prix des transports augmentent-ils en France ?

Le coût de la vie augmente en France, et le secteur des transports n'échappe pas à la règle. Avions, trains, France Bleu Azur vous donne des éléments de réponse pour savoir dans quelle mesure les prix des billets augmentent et pourquoi.

Carburant et guerre en Ukraine

Il y a d'abord les frais de carburants, le kérosène pour les avions, l'électricité pour les trains, qui flambent à cause de la guerre en Ukraine. En ce qui concerne l'aviation il y a aussi le rallongement des distances pour les vols en direction de l'Est de la planète en raison de la fermeture de l'espace aérien russe. Les compagnies ne répercutent pas toutes directement cette hausse de leurs frais sur les prix bien que cela puisse y participer. La SNCF affirme par exemple "qu'il n’y a pas eu d’augmentation tarifaire en 2020, 2021 et même 2022, malgré la crise sur le coût de l’énergie en ce début d’année", ce que vient contredire l'INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques) qui affirme que les tarifs de la SNCF ont augmenté de 8,7 % entre août 2020 et août 2021.

Une industrie et un marché bouleversé par la pandémie

Cette hausse des prix des transports a donc aussi des causes plus anciennes. En fait on ressent encore maintenant les conséquences de deux ans de pandémie. En fait il y a de plus en plus de demande et moins d'offre donc les prix augmentent. En effet, avec la levée des restrictions liées au Covid-19, nous sommes de plus en plus nombreux à vouloir voyager, sauf que tous les vols, tous les trajets n'ont pas été remis comme avant la crise sanitaire.

"Globalement les prix augmentent car il y a moins d'avions qu'avant", selon Emmanuel Gabas, le responsable du syndicat des entreprises de voyage Méditerranée. Ça s'explique par l'incertitude qui demeure sur le marché : certaines compagnies ne veulent pas prendre le risque de mettre des vols et de devoir les annuler du jour au lendemain à cause d'un nouveau variant ou d'un nouveau confinement. En fait elles sont prudentes. De ce côté là, la SNCF confirme en creux que l'offre de trains n'est pas la même qu'avant l'épidémie. "Le 1er trimestre 2022 confirme la dynamique de reprise de la mobilité engagée en 2021, avec pour bonne nouvelle, le retour de la mobilité de la clientèle loisirs et occasionnelle qui revient à la normale. Ce qui n’est pas encore le cas pour la clientèle professionnelle, en particulier sur les longues distances."

Une hausse limitée

Mais la hausse des prix varie en fonction des compagnies et des trajets. Les prix sont aussi très souvent calculés en fonction du remplissage des trains, des avions, et en fonction de la période de réservation. On a donc essayé de comprendre le marché de manière globale. Selon la direction générale de l'Aviation civile (DGAC), les prix des billets d'avion ont augmenté au premier trimestre 2022. En moyenne et toutes destinations confondues, la hausse est de 6,2% par rapport au même trimestre de l'année dernière. Le prix des billets de TER à l'unité a lui bien augmenté de 2,8% en ce début avril, "en raison de l'inflation."