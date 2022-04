Avis favorable de l'enquête publique pour les travaux de la RD1075 dans le Trièves

Après une concertation entamée depuis 2017 et une enquête publique qui a duré un peu plus d'un mois, la commission d'enquête publique vient de rendre un avis "favorable" au dossier du département de l'Isère qui entend créer "tourne-à-gauche" et créneaux de dépassement sur la départementale 1075 qui traverse le Trièves. Le projet, dont le coût s'élève à près de 57 millions d'euros, va conduire à une dizaine d'année de chantier, pour traiter en tout 31 points sensibles sur cette route entre le Col du Fau et celui de Lus-la-Croix-Haute. L'objectif étant de sécuriser et de fluidifie le trafic. Un sujet qui n'est pas nouveau puisque depuis les années 90 et l'abandon du projet de barreau autoroutier A51 dans le Trièves il est question d'aménager cet axe.

Un avis favorable assorti de quatre "réserves"

Passés les validations "administratives", le département envisage un début de travaux à l'automne. Ils seront menés secteur par secteur. Un département qui affirme, par la voix de la conseillère départementale du secteur Frédérique Puissat, qu'il va continuer la concertation. C'est l'objet d'une des quatre "réserves" émises par la commission d'enquête. Les autres portant sur la suppression d'un créneau de dépassement sur la commune de Lalley, des aménagements complémentaires en piste cyclable entre Clelles et Longefonds et l'approfondissement des mesures de bruits. "Nous allons rectifier tout ça, affirme Frédérique Puissat, comme nous avons déjà pu modifier le projet lors des consultations avec les habitants, les élus et le monde économique". L'élue qui dit ne pas craindre d'éventuels recours qui pourraient surgir. Pendant la consultation et l'enquête publique le projet d'aménagement a rencontré l'opposition notamment d'un collectif local appelé "Les Lichens" et de l'association grenoblois "ADTC-Se déplacer autrement".

Le dossier de présentation du projet est à retrouver ici

