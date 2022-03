Guerre en Ukraine : intense activité sur la BA 702 d'Avord dans le Cher

La France renforce sa présence militaire au sein de l'OTAN, suite à l'attaque russe en Ukraine. La France a prévu l'envoi de 500 hommes notamment en Roumanie. Un certain nombre sont déjà arrivés. Il faut évidemment les armer. Ce jeudi, dix tonnes de munitions sont donc parties d'Avord, la base aérienne militaire du Cher. Les vols de ce type se succèdent ces derniers jours.

L'A400M sur la piste d'Avord (Cher) - BA 702

Il est un peu plus de 13h ce jeudi quand se pose l'A400 M en provenance d'Orléans Brécy. Le vol initial était prévu plus tôt le matin avec un C130 mais le brouillard en a contrarié l'organisation : "Hier, nous avons livré quinze tonnes de munitions et dix tonnes aujourd'hui" détaille le colonel Kaladjian, commandant de la base d'Avord. "Nous ne faisons pas que des munitions pour l'armée de l'air mais bien pour toutes nos armées. Elles arrivent ici, de toute la France, convergent vers nos entrepôts et sont ensuite dispatchées vers nos combattants."

L'A400M à pleine charge, pèse 141 tonnes au décollage. - BA 702

Des vols en direction de Constanta en Roumanie

Secret défense sur le détail de la cargaison prévue pour l'aéroport de Constanta en Roumanie. Un vol de routine finalement pour le capitaine Romain, commandant de bord de l'A400M : "Il y a environ deux heures trente de vol vers notre destination en Roumanie. Là, il n'y a que dix tonnes de chargement. On aurait pu en emmener jusqu'à trente tonnes. La Roumanie est un territoire sain, nous n'aurons donc pas d'escorte."

Le chargement est entièrement mécanisé à partir d'un véhicule adapté équipé de vérins. - BA 702

Retour prévu à Orléans en fin de journée. L'avion a refait le plein de carburant à Avord. C'est ce qui a été le plus long. L'opération de chargement en elle-même n'a pris qu'un quart d'heure. "Il y a évidemment un risque d'explosion" précise le sergent Romane, agent de transit aérien. "La zone est gardée par des commandos. C'est gratifiant. On approvisionne le territoire national mais aussi beaucoup les opérations extérieures comme en Afrique. On est vraiment aux premières loges au niveau des avions. Cette semaine, on a fait beaucoup de palettes et pas mal d'avions. On sent la montée en intensité."

Un Awacs survole l'A400M en plein ravitaillement et chargement sur la base d'Avord - BA 702

La base d'Avord, par sa situation au centre de la France, et son raccordement au rail, confirme son rôle de premier plan.