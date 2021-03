Axe routier Granville-Avranches : le projet "repart de zéro"

Les travaux du contournement de Saint-Pair-sur-Mer ne démarreront pas en septembre 2021. Marc Lefèvre, président du conseil départemental de la Manche, l'a annoncé ce lundi 8 mars : le projet de création d'une route à 2x2 voies entre Granville et Avranches est suspendu.

Nous n'abandonnons pas le projet. Nous avons toujours comme objectif d'améliorer la fluidité et la sécurité sur cet axe où roule en moyenne 12500 véhicules par jour mais il va falloir le faire autrement. Nous devons remettre le métier sur l'ouvrage.

Pourquoi ce revirement ? C'est une évolution de la réglementation en matière environnementale sur les zones humides, qui est à l'origine de cette décision surprise. La préfecture de la Manche en a informé le Département dans un courrier le 8 février, en réponse à sa demande d'autorisation environnementale. Un dossier travaillé pourtant depuis 2018 en lien avec les services de l'Etat, s'étonne Marc Lefèvre.

Jusque là, chaque zone humide impactée par un projet routier devait être recréée à proximité, sur le principe du "un pour un" : un hectare détruit, un hectare reconstruit.

"Mais avec la création de l'office français de la biodiversité, la réglementation évolue. La notion même de zones humides change. Nous n'avons plus 14 hectares de zones humides impactées à reconstituer mais 24", explique Marc Lefèvre.

Mais ce n'est pas tout : les mesures compensatoires évoluent également.

Pour réaliser le contournement de Saint-Pair-sur-mer et les deux tronçons restants, a minima, nous devrions trouver 60 à 80 hectares de terres à transformer en zone humide. C'est exorbitant et ça va à l'inverse de nos objectifs initiaux.

Ces changements bouleversent donc très largement l'impact du projet sur le foncier et les terres agricoles.

Or Le tracé de ce projet "démarré il y a 25 ans", a été établi suivant deux critères, assure le président du Département : "préserver l'habitat et les terres agricoles.

On a privilégié le passage dans des terres humides et des zones de moindre qualité pour l'agriculture. On a choisi ces zones pour moins gêner les exploitations agricoles. Mais aujourd'hui, avec ces nouvelles mesures compensatoires, ça se retourne contre nous.