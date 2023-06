Aytré : réouverture de la route de la mer vendredi 16 juin à 20h

Après plus d'un mois de fermeture, la rue des Claires et le Chemin du Puits Doux (qui relient Aytré à La Rochelle) seront de nouveau accessibles aux voitures, vélos et piétons à partir de ce vendredi 16 juin à 20 heures. Pendant six semaines, la route de la mer était en travaux. L'objectif : remettre à neuf la chaussée et créer une piste cyclable à double sens. Un muret en béton a été posé au milieu pour délimiter la "voie vélo" "et la "voie voiture". Montant des travaux : 436.000 euros.

ⓘ Publicité

À lire aussi La route de la mer continue de faire des vagues à Aytré

Sens unique pour les voitures

Les voitures elles ne pourront circuler qu'à sens unique. Ainsi, il sera possible d'emprunter la route en voiture dans le sens Aytré-La Rochelle mais pas l'inverse. Une mesure qui suscite de vives oppositions de la part des riverains et des commerçants. Pour la mairie, l'objectif était de limiter les accidents et réaménager durablement la voirie.

Médiation, pétition et cagnotte

Malgré la fin des travaux d'aménagement, l'association "rendez-nous la route de la mer" ne désarme pas. Ses adhérents appellent à un rassemblement ce vendredi après-midi aux cabanes de Godechaud, à l'occasion de l'inauguration de la piste cyclable. Un bras de fer avec le maire Tony Loisel qui se prolonge devant la justice. Dernièrement, le tribunal administratif de Poitiers a proposé une médiation aux deux parties. Elle a été acceptée et doit avoir lieu d'ici la fin du mois de juin.

Le collectif qui compte un peu moins de 900 abonnés à sa page Facebook, a lancé une pétition pour le retour au double sens de circulation pour les automobilistes. Une cagnotte Leetchi a également été créée par l'association pour financier la médiation judiciaire.